Hokejisté Zlína zůstávají v první lize. Klub dluhy uhradil, svaz ale kauzu předal disciplinární komisi

Hokejový Zlín bude i přes porušení licenčního řádu hrát v nadcházející sezoně v první lize. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) jej podle očekávání nevyloučil z druhé nejvyšší soutěže, provinění Beranů bude nyní řešit disciplinární komise. Hokejový svaz o tom informoval na svém webu s tím, že licenci pro sezonu získaly všechny kluby první a druhé ligy.

„Jednalo se o pochybení klubu, na které se přišlo během namátkové kontroly v rámci licenčního řízení. Provinění ale nebylo takového rozsahu, aby byl klub vyloučen z účasti v 1. lize a věc se tak předává k dořešení disciplinární komisi ČSLH,“ uvedl svaz na webu po úternním mimořádném jednání výkonného výboru.

Moravský klub porušil licenční řád soutěže tím, že před sezonou nepřiznal dluhy ve výši 284 tisíc korun.

Podle informací webu iDNES.cz Zlínští v květnové situační zprávě neuvedli dluhy, které měli vůči extraligovému Hradci Králové a prvoligové Jihlavě.

