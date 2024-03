Hokejisté Liberce zdolali v rozhodujícím utkání Olomouc, ve čtvrtfinále extraligy narazí na Spartu

Hokejisté Liberce vyhráli rozhodující páté utkání předkola play-off extraligy doma nad Olomoucí 4:1 a dovršili obrat v sérii z 0:2 na 3:2 na zápasy. V pátek začnou v Praze čtvrtfinálový souboj s druhým týmem základní části Spartou. Liberec 21:24 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Liberce vyhráli rozhodující páté utkání předkola play off extraligy doma nad Olomoucí 4:1 a dovršili obrat v sérii z 0:2 na 3:2 na zápasy | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Sérii po úvodních dvou domácích porážkách se podařilo v historii samostatné české extraligy dosud otočit jen Chomutovu v roce 2017 v sérii předkola proti Mladé Boleslavi. Ještě ve federální lize to dokázaly také Košice v souboji o 3. místo se Spartou v roce 1989.

Celkově se povedlo z 0:2 na 3:2 zvrátit sérii už jen Olomouci v semifinále v roce 1994 proti Kladnu, Plzni v předkole proti Vítkovicím v roce 2017 a ve stejné fázi v roce 2021 Kometě Brno proti Vítkovicím.

Liberec se radoval z vedení v čase 2:48, kdy Rychlovský sebral puk kapitánovi Ondruškovi a překonal Sedláčka bekhendovým blafákem. V dalším střídání opět zahrozil Rychlovský, ale přestřelil. V 5. minutě autora první branky fauloval u mantinelu Švrček, jehož sudí Hribik s Jeřábkem po zhlédnutí zákroku na videu vyloučil za zásah do oblasti hlavy a krku na pět minut a do konce utkání.

Po 34 sekundách dlouhé přesilovky zvýšil Filippi, který postřelil Sedláčka od modré čáry přes stínícího Vlacha mezi betony. Při dalším tlaku Hanáci odolali, Sedláček si vedle několika nebezpečných střel poradil i s Bulířovým únikem.

Olomouc se potom ubránila při Kuskově trestu. Hosté se dočkali snížení osm sekund před koncem úvodní části díky Řezníčkově trefě od modré čáry.

Od druhé třetiny se poprvé od Švrčkova ataku vrátil do hry Rychlovský, ale po dvou střídáních nakonec definitivně odstoupil do hry. Olomouc byla aktivnější než v úvodní části. Přesto se do nebezpečnější situace dostal ve 24. minutě domácí Kelly Klíma, na druhé straně kryl Hrenák Orsavův pokus. V polovině utkání kryl liberecký gólman lapačkou Káňův pokus po přečíslení.

Olomouc odolala při vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě a ještě při něm zahrozila v přečíslení, kterou zakončil Kusko nepřesným pokusem z levého kruhu. V 36. minutě Bílí Tygři vedli opět o dva góly. Zachar usměrnil z prostoru před brankovištěm za Sedláčka Najmanovu přihrávku.

Ve 43. minutě sice dostal za Sedláčka puk Faško-Rudáš, ale náskok nepojistil, protože puk kopnul bruslí. Olomouc se neprosadila při přesilovce při Bulířově trestu. Hosté se sice tlačili do snížení, ale Bílí Tygři je do šancí nepouštěli. V 55. minutě po vyhraném vhazování Filippiho v levém kruhu naopak pečetil výsledek Vlach.