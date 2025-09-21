ŽIVĚ: Hokejisté Liberce hostí na svém ledě Kladno. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Hokejisté Liberce přivítají v 6. kole extraligy na svém ledě soupeře z Kladna. Souboj aktuálně desátého z třináctým celkem tabulky začíná v 17.30 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
Liberec vyhrál v minulém kole poprvé venku, naopak Rytíři opět bez Jaromíra Jágra prohráli čtvrtý z pěti duelů v nové sezoně.
V dalších zápasech hrají Pardubice v Plzni, Sparta na ledě Vítkovic, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi.