Ukázal, že se budeme rvát za jakéhokoliv stavu, ocenil trenér Jihlavy Ujčík klíčového hráče Strejčka

Hokejisté Dukly Jihlavy prohráli druhý zápas baráže o extraligu v Olomouci 0:6. Klíčovou čtyřgólovou druhou třetinu Hanáků odstartoval úvodní brankou zápasu obránce Jan Švrček, který pak ještě přidal asistenci a vyhranou bitku, čímž zkompletoval tzv. hattrick Gordieho Howea. A to vše v den svých 39. narozenin. Jeho herní přednosti ocenil i trenér Olomouce Jan Tomajko. Olomouc 11:40 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitka před koncem utkání, zleva Jan Švrček z Olomouce a Jan Strejček z Jihlavy | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Jeho vliv kabině je velký, dokáže kluky nahecovat. Myslím, že hrál výborné utkání, neberu tu bitku, ale s pukem dobře, souboje měl. V tom mužstvu strašně pomáhá,“ uvedl trenér Olomouce Jan Tomajko na adresu obránce Jana Švrčka, který gólem, asistencí a vyhranou bitkou přispěl k výhře 6:0 nad Jihlavou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce po druhém barážovém utkání mezi Duklou Jihlava a Olomoucí

Když se tři a půl minuty před koncem zápasu jihlavský Strejček pustil do olomouckého Fridricha, Jan Švrček neváhal a převzal roli mstitele.

„Oni se tam nějak žďuchali a to už pak vyplynulo. Frigo patří k naším hráčům, kteří mají sbírat body a není tam od toho, aby se s někým mlátil. To vždycky zbyde na nějakého většího kluka,“ usmíval se Švrček, který se převtělil do postavy terminátora, kterou Olomouc používá během baráže v grafice na sociálních sítích.

„Nějak jsme se tam chytli, byla tam výměna názorů, vysmíval se, tak jsem si na něj chtěl počkat. Vyzýval jsem ho na bitku, bál se a pak přijel Honza Svrček a bylo to rychlý,“ popsal situaci ze svého pohledu popsal i jihlavský bek Jan Strejček.

Bitkou za rozhodnutého stavu Švrček i celá Olomouc dala jasně najevo, kdo by měl být v sérii pánem. Odvahu svého klíčového obránce Strejčka ale ocenil i trenér Dukly Viktor Ujčík.

„Když jsem viděl, kdo se na něj rozjel, tak jsem se modlil, ať se radši zabalí a lehne si, protože jsem se bál, aby se mu nic nestalo. Věděl, že asi nemá moc šanci v té bitce, ale stejně do toho šel. Ukázal, že se budeme rvát za jakéhokoliv stavu,“ hlásí po druhém zápase baráže trenér Jihlavy Viktor Ujčík, jehož tým po něm prohrává 0:2. Série pokračuje v neděli opět na Hané.