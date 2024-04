Zbrzdila nás vyloučení, která se nemohou stávat, litoval kouč Pardubic Zadina úvodní prohry s Třincem

Hokejisté Třince udělali první krok k zisku pátého mistrovského titulu v řadě. V úvodním finále vyhráli v Pardubicích 2:1. Oceláři na sobě vůbec nedali znát žádnou možnou únavu z náročného semifinále se Spartou a znovu ukázali, jak umí hrát právě ve vyřazovacích bojích, které jsou z celé sezony nejdůležitější. Pardubice 11:26 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva překonaný brankář Pardubic Roman Will, Tomáš Dvořák z Pardubic a Viliam Čacho z Třince | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Třinečtí hokejisté dál ukazují svou kvalitu ve vyřazovacích bojích. V prvním finále uspěli v Pardubicích, vyhráli 2:1 a ujali se vedení v sérii 1:0 na zápasy.

„My jsme podali kvalitní koncentrovaný výkon po celou dobu zápasu ve všech formacích. Nakonec to vedlo ke kýženému prvnímu bodu,“ byl spokojený po výkonu v prvním finále v Pardubicích hlavní trenér třineckých hokejistů Zdeněk Moták.

O nějaké únavě Ocelářů po náročné bitvě se Spartou nemohla být ani řeč. Pokračuje třinecký útočník Andrej Nestrašil:

„Je to dvousečné, kdybychom prohráli, tak zase budeme říkat, že oni byli odpočatí a my unavení. Určitě jsme chtěli začít aktivně a trochu doufali, že si budou myslet, že jsem unavení. Nevím, jestli je to zaskočilo, nebo ne, ale naštěstí jsme dali první gól, který nás uklidnil a od toho jsme se pak odrazili,“ povídal Nestrašil.

Třinec hrál přesně, co potřeboval a co hraje už několik sezon a přináší mu úspěchy.

„Mě to absolutně nepřekvapilo, oni hráli svůj hokej, co jim funguje, a my jsme dostali blbé góly. Oni si to pak umí pohlídat,“ nebyl hrou soupeře zaskočený pardubický útočník Lukáš Radil.

Zbytečná vyloučení

Co ale pardubické trenéry určitě nepotěšilo, tak byly fauly v závěru třetí třetiny, kdy místo náporu přišlo jen bránění. Potvrdil to i hlavní kouč Marek Zadina.

„Zabrzdily nás vyloučení, co jsme měli, které se nemohou stávat. Když potřebujeme zatlačit soupeře v poslední třetině, tak se necháme dvakrát vyloučit. Nedostali jsme šanci o to se porvat a výsledek zkorigovat,“ mrzelo kouče Pardubic.

Hra Třince v play-off je účelná a přináší výsledky. A jedinou cestou je ji nějakým způsobem překonat.

„Jestli chceme ten pohár, tak je musíme přetlačit a najít cestu, jak jejich hokej zlomit. Nebude to o ničem jiném, musíme víc bojovat a víc to chtít,“ říká útočník pardubických hokejistů Lukáš Radil. Druhou šanci uspět ve finále budou mít pardubičtí ve středu od 18.00 znovu ve své hale.