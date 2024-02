Musíme dohrát základní část a pak se připravit na velký boj, říká trenér Pardubic Zadina před play-off

Hokejisté Pardubic si dvě kola před koncem základní části zajistili obhajobu vítězství po dlouhodobé fázi extraligy. V padesátém kole si připsali sedmou výhru v řadě, Karlovy Vary porazili 6:2 a na čele tabulky mají nedostižný devítibodový náskok. Znovu tak do vitríny v síni slávy přibyde replika poháru Jaroslava Pouzara, na originál podruhé v řadě nalepí štítek Dynamo Pardubice. Pardubice 13:58 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejistů Pardubic na střídačce během zápasu | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Poprvé v sezoně se stalo, že se hráči museli vrátit z kabiny zpátky na led a po tradiční děkovačce ještě jednou oslavit s fanoušky zisk poháru Jaroslava Pouzara a druhé vítězství v řadě v základní části.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal trenér hokejistů Pardubic Marek Zadina po zisku Poháru Jaroslava Pouzara

Tým má 117 bodů, dva zápasy ho ještě čekají, na druhou Spartu mají k dobru devět bodů. Východočeši tak znovu dokázali, že jsou v dlouhodobé části nejlepším týmem.

Získané trofeje si váží i hlavní trenér Dynama Marek Zadina, i když dobře ví, že to nejdůležitější přijde příští měsíc.

„Máme k tomu velký respekt a jsme rádi, že jsme to obhájili z minulé sezony. Teď je to nástavba do play-off, že můžeme začínat doma každou sérii, ale to je ještě daleko. Musíme dohrát základní část a připravit se na velký boj,“ říká kouč Zadina.

Rekord v ohrožení?

Ještě před play-off před sebou mají pardubičtí ještě jeden cíl. Překonání absolutního bodového rekordu. Ten drží Liberec ze sezony 2015/2016, kdy získal 118 bodů. Důležitější podle Zadiny je se ale dobře připravit právě před vyřazovacími boji.

„My se o tom nebavíme. Teď jedeme do Třince, tam chceme dobrý hokej a chceme samozřejmě vyhrát. Od toho se odrazíme a uvidíme, jak to dopadne,“ plánuje trenér Pardubic.

Nejcennější trofejí po hokejový tým je pohár mistrovský, ale i zisk trofeje Jaroslava Pouzara potěší, třeba i útočníka Tomáše Hyku.

„Samozřejmě všichni říkají, že je jen pohár, ale každý ho chce vyhrát. Není jednoduché mít konzistentní výkon celou sezonu a my jsme to ukázali. Ještě jsou dva zápasy, ty chceme vyhrát a připravit se na play-off,“ řekl po obhajobě poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části extraligy pardubický hokejový útočník Tomáš Hyka.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 28. 2. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 50 32 8 5 5 193:109 117 2. HC Sparta Praha 50 31 6 3 10 169:113 108 3. HC Oceláři Třinec 50 25 8 5 12 166:126 96 4. HC KOMETA BRNO 50 20 8 5 17 151:133 81 5. HC Motor České Budějovice 50 22 2 10 16 140:139 80 6. Bílí Tygři Liberec 50 23 3 4 20 164:156 79 7. HC Litvínov 50 22 4 4 20 154:158 78 8. HC VÍTKOVICE RIDERA 50 18 5 7 20 127:131 71 9. Mountfield HK, a.s. 50 15 7 11 17 130:135 70 10. HC Olomouc 50 16 7 5 22 120:149 67 11. HC ŠKODA PLZEŇ 50 14 6 4 26 126:146 58 12. HC Energie Karlovy Vary 50 12 8 3 27 119:144 55 13. BK Mladá Boleslav 50 11 6 6 27 103:152 51 14. Rytíři Kladno 50 7 4 10 29 116:187 39