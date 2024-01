Hokejisté Pardubic slaví desátou výhru v řadě, soupeře z Plzně sestřelil hattrickem mandát

Hokejisté Pardubic vyhráli v dohrávce 32. kola extraligy nad Plzní 3:1. Desátou výhru Dynama v řadě zařídil útočník Jan Mandát, jenž skóroval dvakrát ihned po vhazování a gólem do prázdné branky dovršil hattrick. Vítězný zásah na 2:1 si připsal ve 49. minutě. Východočeši vedou tabulku před Spartou už o 11 bodů. Plzeň prohrála pátý zápas za sebou, ve čtyřech posledních vystoupeních vyšla Škoda bodově naprázdno. Pardubice 21:42 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic se radují z gólu | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

V pardubické sestavě se objevil útočník Tomáš Urban, kterému skončilo hostování v Litvínově. První možnost ke skórování se naskytla Plzni, ale po střele Zámorského se jeho spoluhráčům nepovedlo zakončit.

Do vedení tak šli v páté minutě Pardubičtí, když Poulíček vyhrál buly a pohotová střela Mandáta z první se zastavila až v plzeňské brance. Ještě v první třetině mohl zvýšit náskok Hyka, který střílel jen do pozorného brankáře Hlavaje. Hosté si přenesli větší část přesilovky do druhé třetiny, ale výhodu nevyužili.

Ve druhém dějství byli střelecky aktivnější hráči Pardubic, k čemuž přispěla i plzeňská vyloučení. V přesilovce se nadvakrát zkoušel prosadit Radil, ale neuspěl. V dalším průběhu si Východočeši zahráli i 24 sekund v pěti proti třem, jenže bez gólového zakončení.

Až při hře v plném počtu hráčů se usadili v útočném pásmu i hosté, série přihrávek k přesnému zakončení nevedla.

Plzni to vyšlo hned po minutě hry ve třetí třetině, kdy akci z vlastního pásma zakončil Lev přihrávkou před pardubickou branku na skórujícího Jansu. Hosté vzápětí hráli další přesilovku, ve které se Dynamo ubránilo, na druhé straně se ve slibné šanci objevil opět Hyka, ani tentokrát však neuspěl.

Vyhraj mi buly a já to tam pošlu! Jan Mandát zařídil pro @HCPCE desátou výhru v řadě! Jak jinak mohla vypadat komunikace pardubického střelce se spoluhráči? #TELH | #hattricktelh | #PCEPLZ pic.twitter.com/pjcnwwycrr — Tipsport extraliga (@telhcz) January 30, 2024

Ve 49. minutě už znovu vedli domácí, když Poulíček s Mandátem zopakovali situaci z prvního gólu a Mandát se podruhé v utkání zapsal mezi střelce.

Západočeši pak chtěli vyrovnat v další přesilovce, gólman Will zlikvidoval střelu Rekonena, později i Benáka. V 58. minutě hosté odvolali brankáře, puk získal Mandát a trefou do prázdné branky zkompletoval hattrick.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 30. 1. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 41 26 7 5 3 158:92 97 2. HC Sparta Praha 42 24 6 2 10 133:95 86 3. HC Oceláři Třinec 41 18 8 5 10 127:104 75 4. HC Litvínov 42 20 4 3 15 130:122 71 5. Bílí Tygři Liberec 43 20 3 3 17 140:130 69 6. HC Motor České Budějovice 42 18 2 10 12 116:115 68 7. HC KOMETA BRNO 41 17 6 3 15 128:110 66 8. Mountfield HK, a.s. 42 13 6 10 13 109:114 61 9. HC Olomouc 42 13 7 4 18 102:124 57 10. HC Energie Karlovy Vary 41 11 8 3 19 101:109 52 11. HC ŠKODA PLZEŇ 41 12 5 4 20 103:116 50 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 39 11 4 7 17 93:105 48 13. BK Mladá Boleslav 42 7 5 6 24 83:135 37 14. Rytíři Kladno 39 5 3 9 22 94:146 30