Zkusil jsem vystřelit a ono to vyšlo, radoval se střelec vítězného gólu Komety Kanaďan Holland

Hokejisté Komety Brno se ve finále play-off Tipsport extraligy ujali vedení 1:0 na zápasy. V prvním utkání série na ledě Pardubic sice prohrávali. V závěru základní hrací doby ale vyrovnali a v prodloužení trefil jejich výhru 2:1 obránce Rhett Holland. Pardubice 10:11 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlevo Rhett Holland z Brna radující se z gólu | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Hokejisté Komety Brno vedou ve finále extraligy nad Pardubicemi 1:0 na zápasy. V úvodním duelu série se jim povedlo to, co nezvládli v semifinále, otočit zápas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce po prvním finále play-off extraligy mezi Pardubicemi a brněnskou Kometou

„Byl to skvělý protiútok, já najížděl ze druhé vlny a Peter mě skvěle našel. Viděl jsem, že je hodně před brankou, tak jsem zkusil vystřelit a ono to vyšlo,“ říkal po utkání šťastný kanadský obránce Rhett Holand.

Sám zažil svou první trefu v play-off a celý tým Komety zase první duel, který vyhrál, přesto, že v utkání inkasoval jako první. Dynamo poslal do vedení ve druhé části Lukáš Sedlák a favorit série si vypracoval i další šance.

První finále pro Kometu! V prodloužení jí takhle vystřelil vítězství Rhett Holland. #telh pic.twitter.com/lK4cjEbBt0 — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 17, 2025

„Měli jsme nějaké šance, které jsme měli využít. Byl to takový nervózní zápas od začátku, pak jsme se do toho trochu dostali a vedli jsme dlouho 1:0. Škoda, že jsme to neudrželi, ale takové je play-off,“ zůstává v klidu i pro první porážce v sérii pardubický útočník Lukáš Sedlák.

Kometa tak i ve finále potvrdila, že se jí proti Pardubicím v aktuální sezóně daří. Vyhrála čtyři z pěti vzájemných duelů, tři z toho v prodloužení a i zbývající dva skončily rozdílem jen jediné branky.

„Myslím, že to bude celé o tom gólu a hlavně o těch speciálních týmech, na oslabení a přesilovky. Tohle bude rozhodovat celou sérii,“ předpovídá pro další vývoj finále Hynek Zohorna.

Ta bude pokračovat už v pátek druhým zápasem, znovu na ledě Dynama. Začne v 18 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.