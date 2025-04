Kdybych byl na ledě jako hráč, nikdy bych to neudělal, ocenil trenér Pardubic přiznání Zábranského

Hokejisté brněnské Komety sahali ve třetím finále play-off Tipsport extraligy po vyrovnání, ale euforii po vstřeleném gólům jim mohla trochu přibrzdit i pravidelná přestávka na čištění ledu. Úvodní zápas na brněnském ledě zvládly nakonec lépe Pardubice, které ve finále vedou 2:1 na zápasy po vítězství 4:1 v Brně. Brno 9:23 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Tomáš Vondráček z Pardubic a Jakub Lichtag z Pardubic, zprava Marek Ďaloga z Brna a Libor Zábranský z Brna | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Jeho tým byl v těžké pozici a mohl hrát přesilovku. Obránce hokejové Komety Brno Libor Zábranský ale ke konci třetího finále play-off extraligy přiznal, že faulovaný nebyl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali hokejisté brněnské Komety a pardubického Dynama po třetím finále

„Náš gól na 2:1 sice rozproudil jak mančaft, tak diváky, ale inkasovaný gól na 3:1 to vše rozhodl,“ říká brněnský trenér Kamil Pokorný.

Na začátku třetí třetiny za stavu 2:0 pro Pardubice dali domácí gól a byli ve velkém tlaku. Ten pak mohla přibrzdit i první povinná úprava ledu a čas na oddych pro oba týmy. Pokračuje střelec úvodní branky zápasu Jiří Smejkal:

„Možná ano. Oni na nás vlítli, ale my jsme je pořád drželi venku a nepouštěli je před bránu,“ myslí si Smejkal.

„Určitě je komerční přestávka dobrá. Když se hraje déle bez přerušení, tak někteří hráči si pak mohou odpočinout,“ pokračuje pardubický Vondráček.

Podle domácího kouče rozhodla branka na 3:1. Za takového stavu mohli hrát domácí přesilovku, jenže obránce Zábranský se přiznal, že ho soupeř nefauloval. Tým kouče Pokorného tak pokračoval v pěti.

„Já hráče do ničeho nenutím, a pokud se rozhodnou, tak se rozhodnout. Rozhodně na něj za to nebudu naštvaný, ale když to hráč nepřizná, neřeším to taky,“ ocenil kouč Pokorný,

„To musím říct, že klobouk dolů. Kdybych byl na ledě jako hráč, tak bych to nikdy neudělal,“ přiznává trenér Dynama Miloslav Hořava.

Pardubice vedou ve finále Tipsport extraligy 2:1 na zápasy, čtvrtý duel začne na ledě Komety v úterý v 18 hodin. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport.