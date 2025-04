‚Koukáme jen na televizi.‘ Pardubickému Mandátovi chybí herní vytížení, soupeř odehrál o tři utkání víc

Hokejisté Hradce odehráli ve čtvrtfinále o tři zápasy víc než jejich čtvrteční soupeř. Pardubice totiž po konci základní části měly dlouhé volno, pak rychle vyřadily České Budějovice a zase dlouho nehrály a podle jejich útočníka Jana Mandáta to není právě ideální situace.

„Když to vezmu zpětně, tak jsme poslední zápas v základní části hráli 4. března a teď začínáme 3. dubna, takže jsme měli za měsíc čtyři zápasy. Člověk chce hrát, na play-off se těšíte celý rok a pak, když to přijde, tak jsme hráli čtyři zápasy a koukáme jen na televizi na ostatní týmy. V tomhle je to těžké,“ myslí si pardubická opora Mandát.

Zato Hradec sice ztratil více sil, ale má v podstatě stejný rytmus utkání jako celou sezonu. O svém postupu přes Mladou Boleslav 4:3 na zápasy rozhodl minulý pátek, takže odpočinku měl také dost. A navíc je motivovaný touhou to východočeskému rivalovi vrátit za minulé play-off.

„Hlavně sami sobě jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát a že s nimi můžeme vítězit. Je to důležité i pro hlavu. Já jim to chci vrátit za minulý rok a doufám, že budeme ti šťastnější a budeme se radovat,“ přeje si útočník Radovan Pavlík.

Tím Pavlík naráží na to, že Hradec vyhrál tři ze čtyř vzájemných duelů s Pardubicemi v této sezoně. Ale tu jednu jedinou výhru budou pardubičtí připomínat moc rádi, protože v listopadu na svém stadionu rozdrtili Hradec 7:1.

První semifinále mezi Hradcem a Pardubicemi začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.