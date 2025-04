Je to nás nejdůležitější hráč, chválil gólmana Pardubic spoluhráč Kondelík. Těšila ho i návštěva Sedláka

Pardubičtí hokejisté uspěli i ve druhém domácím semifinálovém zápase proti Hradci Králové. Ve čtvrtém duelu série play-off Tipsport extraligy vyhráli 2:0, celkově vedou 3:1 na zápasy a jsou jedno vítězství od postupu do bojů o titul. Hradec už 120 minut nedokázal překonat gólmana Romana Willa. Ale pardubičtí zůstávají nohama na zemi a dobře si uvědomují, že pro postup jsou potřeba výhry čtyři. A ty ještě nemají. Od zpravodaje z místa Pardubice 9:30 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Pardubic Roman Will | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

První dobrá zpráva pro pardubické byla, že Lukáš Sedlák, který na nosítkách opouštěl v sedmé minutě třetí duel série, byl propuštěný z nemocnice. A jeho první cesta byla jasná.

„První, kam šel, bylo do kabiny, takže to vypovídá o tom, jaký to je charakter. Myslím, že se nestavil ani doma, ale rovnou chudák s límcem přijel do kabiny nás podpořit,“ pousmál se pardubický útočník Jáchym Kondelík.

Pardubičtí zvládli i druhý domácí duel a stručně za to chválil i hlavní kouč Miloslav Hořava.

„Jsem hrozně rád, že to hráči zvládli v čele s výborným gólmanem,“ dodal kouč.

Dvakrát doma pardubičtí neinkasovali ani branku. „Pořád je to bod, ale je to vysvědčení pro mužstvo, že dělá věci dobře,“ těšilo Hořavu.

Play-off je založené hlavně na obraně, tu pardubičtí doma dokázali zvládnout skvěle.

„Obětavý výkon a do toho skvělý Wilda, který nás podržel. Když jsme nějaké šance měli, tak jsme je dali. Pro nás je strašně důležité, že i v zápase, kdy nejsme lepší, tak dokážeme vyhrát a najít způsob, jak nedostat gól,“ připomněl Kondelík.

A chválil také skvělé výkony gólmana Romana Willa, který je v současné době obrovskou oporou mužstva.

„Kromě zákroků taky působí strašně v klidu a celému týmu dodává jistotu, že tam vzadu je. Zatím všechny zápasy v play-off byl naprosto fantastický. Je to náš nejdůležitější hráč,“ má jasno útočník Dynama.

Hradecké dělí od konce sezony jediná prohra. Jasné ale je, že v dalším duelu si budou chtít vybojovat další prodloužení.

„Pojedeme naplno a uděláme maximum. To je jediné, co můžeme kontrolovat, maximálně odvedenou práci, aby všichni dřeli na 100 procent. Když to děláme, tak pro nás zápasy dopadají dobře. Půjdeme do toho ve stejném nasazení,“ nemá nic za ukončené v semifinále proti Hradci pardubický hokejový útočník Jáchym Kondelík.