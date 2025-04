ŽIVĚ: Pardubice hrají ve čtvrtém semifinále s Hradcem Králové 1:0. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Hokejisté Pardubic porazili ve třetím semifinále doma Hradec Králové 4:0 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. Usilovat o zápasový mečbol může Dynamo od 17.30, kdy se na domácím ledě střetnou v dalším semifinále s královehradeckým soupeřem. Zápas vysílá stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Pardubice 16:49 8. 4. 2025 (Aktualizováno: 18:05 8. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic bojují v semifinále play-off extraligy s Hradcem Králové | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Pardubicím bude chybět útočník Lukáš Sedlák, který v pondělním zápase po zákroku Martina Pláňka skončil na nosítkách a ledu odcestoval rovnou do nemocnice. Dynamo v úterý dopoledne oznámilo, že Sedláka z nemocnice propustili a nyní se zotavuje doma.

Sudí Tomáš Mejzlík a Daniel Pražák po přezkoumání situace u videa udělili Pláňkovi za podkopnutí trest na pět minut a do konce utkání.

Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík Pláňkovi zastavil činnost a třiatřicetiletý obránce již do série nezasáhne. Pardubice vedou v semifinále 2:1 na zápasy a kluby spolu odehrají maximálně čtyři další utkání. V případě postupu do finále by Pláněk Hradci Králové chyběl i v bojích o titul. Při vyřazení týmu si trest přenese do další sezony.