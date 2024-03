Základní část byla skvělá, teď si budeme věřit, burcuje litvínovský Koblasa před semifinále s Pardubicemi

V neděli v podvečer začne semifinálová část play-off hokejové extraligy. Zatímco pražská Sparta s Třincem ještě můžou ladit formu na úterní duel, hráči Pardubic a Litvínova už se chystají na úvodní zápas vzájemné série. Severočeši se v semifinále představí po devíti letech. Pardubice 14:34 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Koblasa | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Hokejisté Pardubic během 52 zápasů základní části extraligy pouze pětkrát prohráli v základní hrací době. A dvě z pěti porážek jim připravili hráči Litvínova, se kterými se teď Východočeši utkají v semifinále play-off.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají hokejisté Pardubic a Litvínova před semifinálovou sérií extraligy

„Myslím, že nemusíme jít do série nějak bojácně. Základní část byla skvělá a teď si budeme věřit,“ říkal po postupu do semifinále litvínovský Petr Koblasa, který v klíčovém čtvrtfinálovém utkání sestřelil hattrickem Brno. „Na další sérii to tady bude žít i ve městě a na stadionu úplně,“ tuší Koblasa.

Ještě než si bude Koblasa moct užít atmosféru zaplněného stadionu Ivana Hlinky, odehraje se svým týmem dva zápasy na ledě vítězů základní části z Pardubic.

„Bude to vyostřený na obou stranách. S Plzní se to tady řezalo víc, s Brnem to bylo klidnější, ale s Pardubicemi to zase přijde,“ dodal obránce Vervy Marek Baránek, který i díky vyrovnané bilanci této sezony cítí šanci - dva vzájemné souboje totiž vyhrál Litvínov, dva Pardubice.

„Máme za sebou super dvě série. Nejsme nastavený, že bychom odehráli sérii a šli na dovolenou. Chceme hrát dál,“ přeje si Baránek.

„Slyšel jsem názor Zbyňka Irgla, bývalého skvělého hokejisty, že nás letos čeká nejlepší play-off v historii extraligy, protože vyrovnanost soutěže je obrovská,“ navázal na Baránka útočník Východočechů Jan Mandát.

Semifinále mezi Pardubicemi a Litvínovem začne na stadionu Dynama v 17 hodin. Radiožurnál Sport přiblíží utkání v pořadu S mikrofonem za sportem, Radiožurnál nabídne aktuální vstupy. Přímý přenos celého zápasu nabídneme na webech iROZHLAS.cz, RadiožurnálSport.cz, a v aplikaci Můj Rozhlas.