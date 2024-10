Trenér hokejových Pardubic Zadina rezignoval. Vedení extraligového klubu už mělo oslovit Hořavu

Historický milník v NHL: Campbellová poprvé na lavičce Seattlu. ‚Skvělý krok dopředu,‘ chválí Sadilová

„Myslím, že to určitě vysílá signál, že hokej už začíná být více inkluzivní a to, že ženský hokej vstupuje do tak atraktivní série, jako je NHL,“ říká Sadilová o první ženské trenérce v NHL.