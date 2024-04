Když hrajete dobře hokej, štěstí se k vám přikloní, chválil pardubický Sedlák postup do finále extraligy

Pardubice totiž uspěly v divoké přestřelce, vyhrály 6:5. Po úvodní třetině prohrávaly 1:3, přesto v kabině bouřka nebyla. Favorit zachoval klid a skóre obrátil ve svůj prospěch.

„V sezoně jsme zvládli hodně těžkých chvil, víme, že to umíme dotahovat. Když hrajete dobře hokej po většinu zápasu, tak se k vám štěstí nakonec přikloní. Dokud hrajeme dobrý hokej, je jedno, kolik to je a víme, že to můžeme obrátit,“ řekl pardubický útočník Lukáš Sedlák.

Jeho tým byl na síly Litvínova. Pro Severočechy je čtvrté místo v extralize podle jejich trenéra Karla Mlejnka současným maximem.

„Vzhledem k tomu, že jsme prohráli s prvním týmem základní části 4:0 na zápasy, tak jo. V kontextu celé extraligy taky jo. Neznám úplně zákulisí, ale mám dojem, že nůžky kvality top týmů proti ostatním se začínají víc a víc rozevírat. Bohužel se loučíme s úžasnou sezonou, čtvrtou nejlepší v historii české ligy pro Litvínov, tak asi dobrý,“ komentoval konec ve vyřazovací části trenér Litvínova Mlejnek.

Richard Pánik využil krásně naservírované přihrávky od Tomáše Hyky 👌 Zajistil tak Pardubicím šestý gól, který nakonec utkání rozhodoval 🔥#momentyplayoff | #zatitulem | #LITPCE | @HCPCE pic.twitter.com/yHbkyHH4L2 — Tipsport extraliga (@telhcz) April 5, 2024

Spokojení jsou také Pardubičtí. Dynamo slaví rychlý postup. I díky tomu, že se trenér Marek Zadina mohl spolehnout na góly od všech čtyř útoků.

„Hloubka týmu je výborná, ale sami víte, jaké je play-off a co rozhoduje. Ti kluci, co měli skvělou základní část, tak mají na sobě terč a každý se na ně zaměřuje a mají to těžké se prosadit. Myslím ale, že to zvládli skvěle, pracovali pro tým a mohli jsme se spolehnout na čtvrtou, třetí i druhou lajnu. Proto je ten tým takový, jaký je a má velkou sílu,“ pochvaloval si Zadina.

Hokejisté Pardubic jsou ve finále extraligy. Jejich soupeř vzejde z druhé semifinálové partie, ve které Sparta vede nad Třincem 2:0 na zápasy.