Musíme odehrát náš nejlepší zápas sezony, burcuje karlovarský Gríger před klíčovým duelem s Brnem

Dát kontaktní gól je snadné, vyrovnat ale nemožné. Tak vypadalo páté čtvrtfinále Tipsport extraligy s brněnskou Kometou z pohledu karlovarských hokejistů. Ti od druhé minuty marně dotahovali brněnský náskok a nakonec prohráli 3:5. V sérii tak ztrácejí 2:3 na zápasy. Brno 11:56 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dávid Gríger z Karlových Varů | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Hokejisté Komety Brno se v pátém čtvrtfinále dostali do vedení už ve druhé minutě, což se nakonec ukázalo jako klíčové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají hokejisté Brna a Karlových Varů před dalším čtvrtfinálovým zápasem play-off

Ve zbytku utkání pak Brňané třikrát uskočili do dvougólového vedení, hned vzápětí ale hosté ve všech případech snížili. Vyrovnat ale nikdy nedokázali a po závěrečné trefě do prázdné branky se domácí radovali z výhry 5:3.

„Po vstřeleném gólu nemůžeme okamžitě inkasovat. Stalo se nám to třikrát. Musíme si chvíli ten výsledek pohlídat a bezpečně dokráčet k vítězství. Tyhle góly dostávaly vždy soupeře do hry a byl to vyrovnaný zápas, jako všechny předtím,“ upozorňoval i po výhře trenér brněnských hokejistů Kamil Pokorný.

Karlovarský útočník Dávid Gríger věřil, že případné srovnaní by znamenalo zlom v zápase.

„Celý zápas jsme dotahovali a proti takovému týmu, jako je Brno, je to strašně těžké. Šance byly, ale bohužel to nevyšlo,“ myslí si Gríger.

Poslední šance

Před šestým zápasem je tedy situace taková, že Karlovy Vary musejí zvítězit, jinak pro ně sezona skončí.

„Série ještě nekončí, vracíme se domů. Musíme odehrát náš nejlepší zápas sezony, každý si to v kabině uvědomuje a určitě k tomu všichni takto přistoupíme,“ dodal karlovarský hokejista.

„Vedeme 3:2, máme klidné hlavy a jsme připraveni ten zápas zvládnout,“ vzkazuje za brněnský tým útočník Hynek Zohorna. Šesté čtvrtfinále se v Karlových Varech odehraje ve čtvrtek.