Do půlnoci slavíme, pak se připravujeme na Pardubice, povídal brněnský Flek po postupu do finále

Většinu arény zmrazil a jeden sektor, ten zaplněný fanoušky Komety, rozjásal na konci druhé třetiny Adam Zbořil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce po postupu brněnské Komety přes pražskou Spartu do finále extraligy

V samostatném úniku perfektní kličkou zvýšil vedení Brňanů na 3:0. A tím se taky pomstil za tvrdý úder, který o zápas dřív dostal od sparťanského obránce Davida Němečka.

„Asi mě to probralo. Je to ale play-off a člověk musí s nějakými bolístky hrát a v zápasech rozhodne jen srdce. Celý tým do toho šel po hlavě a to myslím rozhodlo,“ povídal Zbořil.

Umění hráčů Komety schytat ránu a odvetu vyjádřit gólově bylo symbolické pro sérii, která nebyla tak emočně vypjatá, jak se očekávalo. A to byl záměr vítězného trenéra Kamila Pokorného.

„Přesilovky Sparty, i když to tak nevypadalo, jsou prostě smrtící. To si nemůžete vylévat vztek a někomu sundat helmu a nebo do něj šťouchnout po odpískání. Musíte být chytří, ukázat, že se nebojíte a nesmí vás to stát vyloučení. To si myslím, že jsme zvládli,“ těšilo Pokorného.

Víc než čtyři a půl dvouminutových trestů v průměru na jeden semifinálový zápas se sice nedá považovat za kdovíjak dobrou disciplínu, ale Sparty využila jenom čtyři početní výhody a Kometa ustála důležitá oslabení tři na pět. I proto může oslavit postup do finále.

„Ještě máme práci, takže do půlnoci slavíme a od půlnoci se připravujeme na Pardubice,“ řekl hned po vítězství v sedmém zápase se Spartou kapitán Komety Jakub Flek, který se už teď tedy jistě svědomitě připravuje na finále, které začne ve čtvrtek na ledě Pardubic.