Nebude tam jen jeden dominantní, říká o šatně Českých Budějovic trenér Čihák. Tým povede víc hráčů
Zápasem České Budějovice - Sparta v úterý začíná nová sezona hokejové Tipsport extraligy. Pražané do ní vstoupí znovu jako jeden z kandidátů na titul, pro Jihočechy je tu nová éra klubu bez útočníka Milana Gulaše.
„Já to prostě nevím. V kabině nebude tak dominantní lídr, máme tam starší hráče, kteří si tu kabinu musí vzít teď pod křídla,“ říká trenér českobudějovického Motoru Ladislav Čihák.
Poslechněte si, co říkají před úvodním zápasem nového ročníku hokejové extraligy hráči Českých Budějovic a pražské Sparty
Otázkou je, kdo může Gulaše nahradit a to nejen na ledě, ale i v šatně. Na jih Čech přišli z Liberce útočníci Michal Bulíř a Róbert Lantoši, v obraně se Motor může spoléhat na hráče s reprezentačními zkušenostmi, jako jsou třeba Tomáš Cibulka nebo Pavel Pýcha. Vedle toho Milan Doudera s Janem Štenclem. Čihák ale - co se týče šatny - konkrétně nejmenuje.
„Budou tři, čtyři kluci, kteří budou kabinu nějakým způsobem vést a půjdou příkladem. Bude to změna i pro ostatní kluky v kabině, že tam nebude jen jeden dominantní, ale teď už to záleží i na nich a musí ukázat i nějaké zkušenosti. Už se za nic neschovají,“ myslí si trenér Jihočechů.
Změny u Pražanů
I Sparta přišla o muže, který v toho dělal hodně právě v šatně. Miroslav Forman bude hrát za Kladno, ale v kádru pražanů je dost jiných stálic jako třeba Michal Řepík nebo Jakub Krejčík.
Sparta v létě stmelila partu na soustředění v Milevsku, kde odehrála přípravné utkání právě s Českými Budějovicemi.
O hokejovém létě mluvil brankář Sparty Josef Kořenář. „Bylo to takové specifické, ať už tím, že se hrálo na jiném zimáku, ale tím, že do arény tam svítí, tak to bylo s denním světlem. Vyhráli jsme, ale ty Budějovice budou nepříjemné,“ vyprávěl gólman Pražanů.
Úterní úvodní zápas sezony začne na jihu Čech v 17.30. Všechna zbylá utkání prvního kola se budou hrát ve středu. Po celou sezonu bude hokej vysílat Radiožurnál Sport stejně jako přímé přenosy všech zápasů na internetu a v aplikaci mujRozhlas.