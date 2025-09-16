ŽIVĚ: Hokejisté Českých Budějovic přivítají Pardubice. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
Hokejisté Českých Budějovic ve 4. kole Tipsport extraligy přivítají Pardubice. Zápas mezi jihočeským Motorem a Dynamem začíná v 17.30 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
České Budějovice jsou dosud stoprocentní ve venkovních zápasech, doma však při jediném startu hned v úvodu ročníku nebodovaly.
Změnit to chtějí v souboji s Pardubicemi, jejichž bilance je opačná - doma uhrálo Dynamo šest bodů, venku nedosáhlo ani na jediný.