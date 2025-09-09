ŽIVĚ: Hokejisté Českých Budějovic hostí pražskou Spartu. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
Hokejisté Českých Budějovic a Sparty zahájí v 17.30 předehrávaným duelem 1. kola nový ročník extraligy. V minulé sezoně neuhrál Motor ze čtyř soubojů s Pražany, kteří opět patří mezi hlavní favority na titul, ani bod, přičemž oba domácí zápasy ztratili Jihočeši shodně čtyřbrankovým rozdílem. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu.
Sparta v přípravě zvládla všechny čtyři duely s českými soupeři, v Lize mistrů ze stejného počtu startů sice neuspěla na ledě Hamaru, ale zaváhání se jí povedlo odčinit, když švédské celky Luleu a Frölundu obrala celkem o pět bodů.
Na start extraligy se svěřenci trenéra Pavla Grosse naladili cennou sobotní výhrou v Chomutově nad Frölundou (4:2).
Oba týmy se potkaly již během přípravy. Sparta v polovině srpna zvítězila v Milevsku nad Českými Budějovicemi 4:2.
Ve středu se odehraje zbývajících šest zápasů úvodního kola, v roli úřadujících mistrů do sezony vstoupí hráči Komety Brno.