Odehráli jsme skvělý zápas, ale škoda prohry, litoval osmnáctiletý Hoch z Českých Budějovic

Zápas prvního kola hokejové extraligy České Budějovice prohrály. Doma se Spartou 2:3. Fanoušci se loučili s útočníkem Milanem Gulašem, který na konci minulé sezony ukončil kariéru.

Štěpán Hoch z Motoru České Budějovice

Štěpán Hoch z Motoru České Budějovice | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Byly to emotivní chvíle. Diváci ve stoje aplaudovali útočníkovi, který patří mezi nejlepší v historii celého českobudějovického klubu. 

Poslechněte si reakce po úvodním zápase nového ročníku extraligy mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou

Milan Gulaš rozhovor při i po zápase odmítl, ale určitě ho potěšil výkon hráčů Českých Budějovic. A to ještě neslyšel, co o výkonu Motoru říkal autor rozhodujícího gólu Sparťan Pavel Kousal. 

„Hráli nepříjemně, musím říct, že my jsme toho v jejich pásmu moc neměli. Vždycky, když jsme tam přijeli, tak buď střela a hned jsme jeli zase k nám. Těžký utkání a jsme rádi, že se nám ho podařilo vyhrát,“ popisoval Radiožurnálu Sport Kousal.

Shodou náhod Kousal vstřelil gól v okamžiku, kdy nebyl na ledě se svými spoluhráči z formace. Vysvětlil, jak došlo k záměně s Martinsem Dzierkalse. 

„Asi jsme rychleji vystřídali levá křídla a protočilo se to tak, že Džerky tam byl taky s jinou lajnou, než měl a já tam pak naskočil. Byl jsem tam s nimi jednou a hned z toho byl gól,“ dodal Kousal.

Premiérová trefa

Gól v prvním utkání sezony vstřelil také českobudějovický Štěpán Hoch. Prožil bouřlivé léto. Ve třetím kole si ho jako 78. hráče draftu vybral klub Utah Mammoth. Nový ročník rozehrál v dresu Motoru.

„Osobně i týmově jsme odehráli skvělý zápas, ale škoda té prohry. Chtěl jsem to téhle sezony vstoupit s chutí a to se myslím podařilo a gól tomu ještě více mohl. Bohužel jsme ale nevyhráli,“ přidal svůj pohled na první zápas v sezoně teprve osmnáctiletý útočník Motoru Štěpán Hoch. 

