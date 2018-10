Hradec výrazně přestřílel Pardubice, zvítězilo ale Dynamo. Chomutov si připsal třetí výhru v sezoně

V pátek se hrálo neúplné 13. kolo Tipsport extraligy. Pardubice věm daly Hradci lekci z efektivity, a i když měly téměř o polovinu méně střel, než soupeř, tak zvítězily 6:4. Chomutov potřetí v sezóně vyhrál. Třinec porazil Mladou Boleslav 4:1. Západočeské regionální derby vyhrály Karlovy Vary 3:1 a Litvínov porazil Vítkovice nejhubenějším možným rozdílem 1:0. Třinec Karlovy Vary Litvínov Hradec Králové Olomouc 17:55 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rostislav Marosz proměnil trestné střílení | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav (4:1)

Před utkáním předposlední Mladá Boleslav přijela do Třince podpořena nedělní výhrou 4:1 nad Hradcem Králové. Do zápasu ale lépe vstoupili domácí. Ti šli do vedení gólem Martina Adamského ve vlastním oslabení. O dvě minuty později se z trestné lavice vrátil Martin Růžička. Zůstal na ledě a po pokusu Davida Musila, jehož střelu mladoboleslavský gólman Gašper Krošelj zvládl vyrazit, zvýšil na 2:0.

Další branku mohl Třinec přidat ve 24. minutě. Krošelj ale vyrazil jak střelu Arona Chmielewskiho, tak dvě dorážky Michala Kovařčíka. V polovině utkání dostali Středočeši výhodu dvou přesilových her, usadili se v pásmu Třince a ve 32. minutě snížil na 2:1 střelou mezi betony Michal Vondrka. V závěru třetiny chyboval v rozehrávce Krošelj, Jiří Polanský to ale v gól nepřetavil.

Na začátku třetí třetiny využili domácí svou první přesilovou hru. Střelou od modré čáry skóroval Milan Doudera. Následně byli hosté vyloučeni ještě dvakrát, toho ale Oceláři nevyužili. Tři minuty před koncem utkání mladoboleslavští odvolali gólmana Krošelje. Toho využil Adamský, který uzavřel na konečných 4:1.

HC Energie Karlovy Vary – HC Škoda Plzeň (3:1)

První velkou šanci regionálního derby si vypracovali domácí v čase 5:22, kdy Adam Lapšanský unikl sám na brankáře Dominika Frodla. Karlovarský útočník ale trefil pouze gólmanův beton. Hráče Energie ale tato šance nemrzla dlouho. Po jedenácti vteřinách totiž tvrdou ranou otevřel skóre utkání Dávid Gríger. O deset minut později ale bylo vyrovnáno. Z levého kruhu přesně zamířil Denis Kindl.

Vedení Karlovým Varům vrátil ve 29. minutě Ondřej Beránek. Vyrovnat mohl Jan Eberle, ale jeho střelu chytil Filip Novotný. Ve 35. minutě navýšil na 3:1 střelou z mezikruží Adam Lapšanský. Minutu a půl před koncem druhé třetiny domácí podržel gólman Novotný, který chytil střelu Petera Čerešňáka.

V úvodu poslední části hry nastřelil domácí Tomáš Mikúš tyč. Ve 49. minutě chytil Novotný do lapačky tvrdou ránu Jakuba Kindla. Dvě minuty před koncem utkání pak zkusili hosté zvrátit stav utkání v power-play, což se jim ale nepodařilo a domácí tak zvítězili 3:1.

HC Verva Litvínov – HC Vítkovice Ridera (1:0)

V první třetině vyslal Viktor Hübl několik střel na Patrika Bartošáka. Vítkovický gólman ale tohoto útočníka v první části hry vychytal. Ve 13. minutě Bartošáka zachránila před inkasováním branková konstrukce, kterou nastřelil Daniel Sörvik. O čtyři minuty později nařídil sudí po faulu na Šimona Stránského trestné střílení. K tomu se postavil sám faulovaný hráč, ovšem nastřelil pouze tyč branky Jaroslava Januse.

Domácí tak mohli vstřelit první gól utkání ve 24. minutě, ovšem Michal Trávníček branku minul. Skóre se na stadionu Ivana Hlinky měnilo až ve 32. minutě, kdy se mezi Bartošákovy betony trefil Hübl. Deset vteřin před koncem prostřední části hry pálil po ledě hostující Roman Szturc. Janus ale s touto střelou problémy neměl.

V úvodu poslední třetiny si hosté vypracovali několik šancí na vyrovnání. Pokaždé byl ale na svém místě pozorný Janus. Vítkovice následně nevyužily ani přesilovou hru. V 54. minutě Janusovi propadl puk po střele Rastislava Deje. Kotouč ale brankovou čáru nepřešel, a tak se skóre neměnilo. V závěru utkání hosté odvolali Bartošáka, ale ani v šesti hráčích v poli Januse nepřekonali a Litvínov tak vyhrál hubeným výsledkem 1:0.

Mountfield HK – HC Dynamo Pardubice (4:6)

Šest minut po začátku utkání krotil nadvakrát puk Brandon Maxwell po střele Patrika Poulíčka. Následně domácí v 11. minutě unikali ve dvou hráčích na jednoho. Bohužel pro Mountfield Petr Zámorský rozvlnil pouze boční síť branky. Dvě minuty před koncem třetiny byli krátce po sobě vyloučeni dva domácí hráči. Pardubice tak hrály 94 sekud v pěti proti třem. Přesilovou hru využil po půlminutě Marek Trončinský.

Vyrovnat mohli hradečtí ve 23. minutě, kdy Ondřeji Kacetlovi propadl kotouč mezi betony, puk před hráči Mountfieldu ale odklidili obránci hostí. O dvě minuty tak Dynamo navýšilo své vedení. Po chybě Lukáše Cingela unikl Miloš Bubela a mezi betony prostřelil Maxwella. Následně získaly Pardubice výhodu trestného střílení po faulu na Rostislava Marosze. Sám faulovaný hráč nájezd střelou do pravého horního rohu branky proměnil.

Čtvrtou branku hostí přidal v oslabení opět Trončinský. O minutu později nastřelil hradecký Tomáš Vincour tyč Kacetlovy branky. Půl minuty poté se domácí dočkali prvního gólu, trefil se Dominik Graňák. Osm vteřin před koncem druhé třetiny překonal Maxwella Ilja Děrvuk a navýšil na 1:5.

Před začátkem poslední třetiny vystřídal v brance Mountfieldu Maxwella Jaroslav Pavelka. Již ve 42. minutě snížil na 2:5 Maris Bičevskis. O dvě minuty později videorozhodčí doproručil neuznat gól Tomáše Rolinka, skóre se tak neměnilo.

Ve 45. minutě vrátil Pardubicích čtyřbrankové vedení Tomáš Vondráček. O tři minuty později využili domácí, přesněji Matej Paulovič přesilovou hru. Hradec si následně vypracoval několik šancí, ale vždy je buď vychytal Kacetl nebo skončily mimo branku. V 59. minutě královehradecký Cingel upravil na konečných 4:6.

Skóre vypadá sice jednoznačně, ovšem hlavně díky efektivitě hostů, celkový poměr střel byl totiž 42:22.

HC Olomouc – Piráti Chomutov (2:3)

Hned čtyři góly byly k vidění v první třetině tohoto zápasu. Skóre otevřel ve 3. minutě Jan Havel. A za pouhé dvě minuty navýšil na 0:2 Masi Marjamäki. Minutu na to mohl přidat třetí gól Pirátů Radek Duda, ale v samostatném úniku netrefil branku Jana Lukáše.

Olomoučtí Kohouti vstřelili kontaktní gól v 16. minutě, když Zbyněk Irgl využil přesilovou hru. O dvě minuty později si ale vzali hosté dvoubrankové vedení zpět. Marjamäki vystihl rozehrávku domácích a vstřelil svůj druhý gól v utkání. Před začátkem prostřední části vystřídal Lukáše v brance Hanáků Branislav Konrád.

V úvodu druhé třetiny nevyužili domácí závaru před Štěpánem Lukešem. Následně ani jednu ze svých tří střel nevyužil olomoucký Tomáš Dujsík, poslední skončila na tyči. Ve 35. minutě domácí nevyužili přečíslení dvou na jednoho a poté v samostatném úniku netrefil branku Vilém Burian. Ve druhé třetině tak na rozdíl od té první nepadl žádný gól.

Ve 43. minutě mohl v oslabení skórovat Irgl, ale nemířil přesně. O čtyři minuty později vyrazil Lukeš střelu Davida Škůrka jen k Janu Knotkovi, který gólmana Chomutova překonal a snížil na 2:3. V 54. minutě předložil Knotek puk před branku Janu Káňovi, který ale Lukeše neprostřelil.

V závěru utkání se domácí pokusili vyrovnat v power-play. Nejblíže byli gólu tři vteřiny před závěrečnou sirénou, kdy si vypracovali velký tlak, ale puk za brankovou čáru nedostali.

