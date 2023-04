Měl jsem asi moc velkou rychlost, litoval Hyka neúspěšného nájezdu. Gólman Kacetl se stal hrdinou

Hokejový Třinec je v extraligovém play-off dál k neporažení. Po Spartě vyřadil i vítěze základní části z Pardubic, kde rozhodující utkání vyhrál 2:1. V posledních sekundách hráli domácí s odvolaným brankářem a zkoušeli vyrovnat jednogólové manko. Pardubice 9:48 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hyka se snažil překonat Ondřeje Kacetla v brance, ale neuspěl | Zdroj: Profimedia

Zbývaly tři sekundy do konce rozhodujícího semifinále hokejové extraligy. Pardubice prohrávaly s Třincem o gól a měly k dispozici trestné střílení. Jenže Tomáš Hyka nepřekonal třineckého brankáře Ondřeje Kacetla a z postupu se tak radovali hosté.

„Samozřejmě jsem to neudělal schválně, ani jsem neměl tušení, že jsem do tyčky najel, protože jsem velký odraz neudělal. Trochu mě to štvalo, protože jsem na tu branku, která nadržela, už upozorňoval,“ vysvětloval pro Radiožurnál Sport gólman třinecký gólman Kacetl.

V pardubickém dresu mohl být za hrdinu Hyka, ten však vyrovnat skóre nedokázal. „Bavili jsme se s trenérem gólmanů, tak jsem řekl, že jdu, že si věřím. Na tréninku mi to šlo,“ okomentoval Hyka svůj neúspěšný nájezd.

„Měl jsem asi moc velkou rychlost a už jsem to nestačil zvednout. Zvednout jsem to měl, měl jsme prázdnou bránu. Udělal jsem vše dobře, jen jsem to prostě nezvedl,“ dodal zklamaný útočník se zkušenostmi z NHL.

Následně vyhrál buly Zohorna a nikdo z pardubických nedokázal na modré čáře puk zachytit. Třinečtí tak postoupili popáté za sebou do finále.