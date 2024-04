Je to otevřená série, hrajeme od nuly, tuší před třetím finálovým zápasem s Pardubicemi třinecký Cienciala

Play-off hokejové extraligy bude pokračovat třetím zápasem finálové série mezi Třincem a Pardubicemi. A to za vyrovnaného stavu.

„Je to 1:1, je to otevřená série, bude to strašně vyrovnané, to jsme všichni věděli. Jsme rádi, že jsme tady urvali jeden zápas, ale vidíte, že není ani výhoda vést 3:0 na zápasy. Hrajeme od nuly,“ říká třinecký útočník David Cienciala.

On i jeho tým bere vyrovnanou sérii po dvou zápasech na ledě soupeře jako přijatelnou. Nicméně šestigólový příděl do branky jinak dobře chytajícího Ondřeje Kacetla schytal Třinec v letošním play-off poprvé.

Pardubice tak ukázaly, v čem tkví jejich síla, naopak problém mají pardubičtí s velkým počtem trestných minut a disciplínou obecně, obojí si uvědomuje pardubický útočník Martin Kaut.

„Zase tam bylo pár zbytečných faulů a v obranném pásmu máme nějaké rezervy, takže se na to podíváme, něco si řekneme a uděláme vše pro to, aby to v dalším zápase nebylo,“ uvědomuje si Kaut.

Utkání začíná v 17 hodin a Radiožurnálu Sport odvysílá přímý přenos. Server iROZHLAS.cz ho bude sledovat v podrobné online reportáži.