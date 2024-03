Věřím, že mu to zůstane, přeje třinecký Daňo další čisté konto brankáři Mazancovi. Pomáhají prý všichni

Hokejisté Třince vyhráli i druhý domácí zápas čtvrtfinálové série a opět to bylo 2:0, tentokrát po dorážkách Marka Daňa a Davida Ciencialy. Gólman Ocelářů Marek Mazanec tak ještě za dva zápasy neinkasoval. Třinec 9:16 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Lukáš Vopelka z Českých Budějovic a Marko Daňo z Třince | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Třinečtí hokejisté vedou ve čtvrtfinálové sérii play-off nad Českými Budějovicemi 2:0. Oba domácí zápasy vyhráli stejným skórem 2:0. Brankář Ocelářů Marek Mazanec tak ještě neinkasoval.

„Všichni mu pomáháme a samozřejmě nás drží, tak věřím, že mu to zůstane. Každý kdo tam byl, tak hrál na 110 procent, takže klobouk dolů před všemi a máme druhý bod,“ chválil třinecký útočník a střelec prvního gólu pondělního duelu Marko Daňo defenzivu svého mužstva.

Především pak v závěru více než čtyři minuty při českobudějovické hře bez brankáře. Navíc podpořené dvouminutovou přesilovkou soupeře. Pokračuje českobudějovický obránce Milan Doudera.

„Celé čtyři minuty jsme strávili u nich v pásmu, ale oni to tam dobře zblokovali. Nechali nás hrát po obvodu, abychom se nedostali do větší šance. Tak to v play-off bývá, musíme si na to najít recept, podívat se na video a střílet, střílet. Měl jsem tam jeden dobrý pokus, bohužel jsem to nezvedl a chytil mi to. Víc se tlačit do koncovky a věřit, že se nějaká střela ujme,“ vysvětluje obránce Českých Budějovic.

Jihočeští rozhodně odehráli v Třinci lepší zápas než v neděli, ale opět z toho byla porážka 0:2 a už 120 minut gólového půstu. Každopádně bloky střel, to je v play-off klíčové, jak říká střelec druhého třineckého gólu David Cienciala.

„Máme to dobře zvládnuté, je to o obětavosti. Máme tam strašně moc zblokovaných střel v tom je ten klíč. Když vedeme, tak je to zmáknuté, jak to hrát a všichni drží systém do detailu a v tom je obrovská síla. Nebát se puku a jít to zblokovat,“ doplňuje před čtvrtečním a pátečním zápasem na jihu Čech útočník Ocelářů.