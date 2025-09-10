ŽIVĚ: Hokejisté Třince hostí na svém ledě Olomouc. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Po úterní předehrávce a vítězství pražské Sparty v Českých Budějovicích 3:2 ve středu pokračuje úvodní kolo hokejové extraligy. Od 17.00 hrají Oceláři Třinec se soupeřem z Olomouce. Stanice Radiožurnál Sport vysílá duel v přímém přenosu.
Mistrovské Brno vstoupí do sezony soubojem s Litvínovem, na jehož lavičce čeká extraligová trenérská premiéra Michala Broše.
Poprvé v roli hlavního kouče se představí i Jiří Kudrna, který po sezoně převzal Liberec po Filipu Pešánovi.
Bílí Tygři doma přivítají Plzeň. Trenérským nováčkem je také olomoucký Róbert Petrovický, jenž se stejně jako Kudrna na post hlavního kouče posunul z role asistenta. Hanáci vstoupí do sezony zápasem na ledě Třince.
V Karlových Varech dojde na reprízu březnového předkola play-off, ve kterém Energie vyřadila Vítkovice, Kladno bude hostit Mladou Boleslav.