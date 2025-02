Fanoušek Kladna napadl hráče Třince. Středočeský klub se omluvil, vedení soutěže incident řeší

V přímém souboji o záchranu dostali třinečtí hokejisté facku. Ale ne pomyslnou, protože řeč není o výsledku. Jeden z naštvaných kladenských fanoušků po nedělním porážce 1:2 dal po závěrečné siréně při odchodu Ocelářů do kabiny facku útočníkovi Danielovi Kurovskému. Kladno 13:41 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třinečtí hokejisté sice mohli včera slavit při pozápasovém odchodu do kabiny výhru na Kladně 2:1, po cestě z ledu ale také museli čelit slovnímu i fyzickému napadení | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Klub Oceláři Třinec jednoznačně odsuzuje chování kladenského fanouška po skončení nedělního fanouška. Ten nejdříve hodil po našem hráči plastový kelímek s pivem, následně rukou udeřil do helmy dalšího hráče Ocelářů Dana Kurovského, který se parťáka zastal,“ řekl mluvčí hokejového Třince Ondřej Kuchař.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali na napadení kladenského fanouška třineckého hokejisty Dana Kurovského představitelé klubů

„Že na vás přiletí zapalovač nebo vás něčím polejou, to se ještě dá nějakým způsobem přenést. Abyste ale pak dostal záhlavec, lepáka, to už tam nepatří, to už je napadení hráče a do hokeje to nepatří. Byl to špatný moment a doufám, že už se to nebude opakovat,“ odsoudil incident na Kladně hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

Atmosféra po skončení nedělního zápasu byla vyostřená. Kladno prohrálo v přímém souboji o záchranu s Třincem 1:2 a kleslo na poslední místo extraligové tabulky.

Jeden z domácích fanoušků si pak svou frustraci vybil při odchodu Ocelářů do kabiny. Slovní i fyzický útok vyvrcholil fackou, kterou při hádce dal přes helmu útočníkovi Danielovi Kurovskému.

„Jeden z fanoušků, který se po nedělním utkání proti Třinci dopustil fyzického útoku na hráče soupeře, byl okamžitě identifikován, ztotožněn a bude čelit odpovídajícím následkům. Dotyčný si byl svého pochybení vědom bezprostředně po incidentu, plně přijímá odpovědnost za své jednání a s klubem Rytíři Kladno je v kontaktu. Klub jednoznačně odsuzuje jakékoliv projevy nesportovního chování či agresivity a omlouvá se hráčům Třince za tuto nepříjemnou situaci,“ prohlásil mluvčí hokejového Kladna Tomáš Kobera.

Opakované jednání

Jen omluva ale určitě nebude stačit vedení soutěže, jak Radiožurnálu Sport potvrdil ředitel hokejové extraligy Martin Loukota.

„Jde o neakceptovatelné selhání pořadatelské služby klubu. Bohužel jde o opakovaný přestupek fanoušků domácího klubu vůči aktérům utkání v poslední době, a proto tento incident bude řešit Disciplinární komise extraligy,“ sdělil Loukota.

Kromě starostí s bojem o záchranu v závěru základní části extraligy se tak hokejové Kladno musí připravit také na trest od disciplinární komise.