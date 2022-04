Chceme na ně vlítnout a urvat to pro sebe, burcuje před pátým finále sparťanský útočník Buchtele

Finále hokejové extraligy má letos zatím jasný kolorit. Liché zápasy vyhrává Třinec, v těch sudých vítězí pražská Sparta.

„My jedem do Třince vyhrát, abysme měli doma mečbol. Bude to hodně těžké, ale víme, jak tam máme hrát. Teď jsme je porazili, tak chceme znovu,“ hlásí před pátým finálovým duelem brankář Sparty Julius Hudáček.

Pražané vědí, že výhra v důležitém utkání by je výrazně přiblížila k titulu. Obhájce titulu z Třince ale bude chtít vytěžit výhodu domácího prostředí, i když jak říká jeho obránce Milan Doudera, případná ztráta by neznamenala konec světa.

Samozřejmě budeme chtít vyhrát, ale kdyby se to nepovedlo, tak nic není ztraceno a furt máme pak další zápasy.

Sparťané ani jednou ve finálové sérii na zápasy nevedli, proto i útočník Jan Buchtele cítí, že teď je ten správný čas nepříznivou statistiku zlomit.

Třinec se ve finálové sérii ujal vedení, ve vypjatém utkání na ledě Sparty zvládl otočit skóre a vyhrál 3:2 Číst článek

„Sérii jsme tlačili my, tak to teď chceme otočit. Jedeme tam vyhrát. My budeme tlačit, nechceme jen přestát první třetinu, ale chceme na ně vlítnout a urvat si to pro sebe.“

Nepsané pravidlo

Historická zkušenost je zatím jednoznačná. Kdo totiž ve finále extraligy za stavu 2:2 na zápasy vyhraje pátý duel, tak nakonec získá i titul.

Stalo se tak od zavedení sérií na čtyři vítězná utkání už pětkrát. I proto si je důležitosti souboje v Třinci vědom i domácí útočník Tomáš Marcinko.

„Víme na čem potřebujeme zapracovat a co nám přineslo výhru. Zároveň ale taky víme, co nám přineslo prohru a máme se z čeho poučit, od čeho se odpíchnout a věřím, že budeme úspěšnější.“

Páté utkání extraligového finále mezi Třincem a Spartou začne v 17 hodin a živě ho odvysílá stanice Radiožurnál Sport.