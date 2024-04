ŽIVĚ: Hokejisté Třince se pokusí vyrovnat sérii se Spartou, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Hokejisté Třince budou před svými fanoušky bojovat proti Spartě o třetí bod a vyrovnání semifinále extraligy. Oceláři se vrátili do série dvěma výhrami ze stavu 0:3, který dosud v historii extraligového play-off nikdo neotočil, a prohrávají už jen 2:3. Sparta bude mít třetí pokus, aby sérii uzavřela a mohla vyzvat v boji o titul Pardubice. Utkání začíná v 17.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Třinec 16:30 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Třince budou před svými fanoušky bojovat proti Spartě o třetí bod a vyrovnání semifinále extraligy | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Třinec v sezoně nenašel recept na Spartu v sedmi případech, na pokraji vyřazení se mu to ale podařilo dvakrát za sebou. Slezané udrželi při životě skvělou šňůru čtrnácti vítězných sérií za sebou a mohou stále pomýšlet na zisk pátého titulu v řadě.

Spartě utekla dvakrát po sobě hned první třetina. Ve čtvrtém a pátém duelu ji prohrála shodně 0:2.

„Musíme začít hned od začátku, šlapat do toho a hrát náš hokej. Není proč se bát. Jedeme do Třince vyhrát, ale musíme se poučit a hrát celých šedesát minut. Pořád je to na nich. My vedeme sérii 3:2, oni hrají o to, aby jim neskončila sezona,“ uvedl obránce Pražanů Jakub Krejčík.

„My víme, jak hrají oni, oni zase, jak hrajeme my. Nastavíme hlavy a půjdeme zase od nuly. My jsme ti, co mají nůž na krku a nesmějí prohrát. Moc rád bych si v Praze v téhle sérii ještě zahrál,“ řekl třinecký bek Marian Adámek.