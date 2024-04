Třinec je v psychické výhodě, myslí si expert Procházka. Sparta ale podle něj přemýšlí dopředu

Dvakrát už konec sezóny v sérii se Spartou odvrátili. Hokejisté Třince jsou stále ve hře o postup do šestého finále play-off extraligy v řadě. Ve čtvrtek večer budou obhájci titulu bojovat na domácím ledě o vyrovnání semifinálové série s Pražany na 3:3. Třinec 13:51 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byli jedno vítězství od postupu do finále play-off hokejové extraligy, jenže pak dvakrát prohráli a teď jim hrozí velké drama. Hokejisty Sparty čeká za stavu 3:2 v sérii šesté semifinále v Třinci | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Je mírným favoritem, ano. Hrají doma, měli by být v lepším rozpoložení, protože se jim podařilo teď dvakrát Spartu přehrát. Sparta zvládla vždy jen část zápasu a teď dvě utkání prohrála. Myslím, že by teď psychická výhoda měla být na straně Třince,“ tvrdí hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká před dalším semifinálovým duelem mezi Třincem a Spartou hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka

Sparta vedla v semifinálové sérii už 3:0, ale poslední dva duely lépe zvládl Třinec. Podle útočníka Pražanů Filipa Chlapíka není důvod pro paniku.

„Nervozita, nevím. V téhle fázi je trochu nervózní před zápasem každý. Kdyby nám někdo řekl, že budeme vést 3:2, tak bychom to vzali. Není důvod věšet hlavy. Jedeme k ním a budeme se snažit to ukončit u nich. Pořád jsme pozitivní,“ říká Chlapík.

V sérii zatím platí, že tým, který skóroval jako první, pak také zápas vyhrál. Poslední čtvrtý souboj nabídl, na rozdíl od těch předchozích vyhrocených, uklidnění emocí.

„Teď už se toho moc měnit nedá. My víme, jak hrají oni, a oni ví, jak hrajeme my. Bude to hlavně o tom, jak dobře zregenerujeme, nastavíme hlavy a půjdeme zase od nuly. Je to zase jen další zápas, prohráváme, máme nůž na krku a musíme vyhrát,“ uvědomuje si obránce Ocelářů Marian Adámek.

Přesun letecky

Aby oba týmy ušetřily co nejvíce sil, přesunuly se po pátém semifinále v Praze do Třince letecky. Oceláři se vraceli domů už po zápase. Stejným letadlem pak cestovala ve středu i Sparta.

„V případě, že by tam prohráli v Třinci, tak by okamžitě letěli nazpátek a měli víc sil v rozhodujícím sedmém utkání v sobotu. Přemýšlí i dopředu, že když se jim to utkání nepovede, tak by měli mít výhodu na sedmé utkání,“ říká hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

Šesté semifinále mezi Třincem a Spartou začne v 17 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v pořadu S mikrofonem za sportem. Přímý přenos celého utkání uslyšíte v aplikaci mujRozhlas nebo na webech RadiožurnálSport.cz a iROZHLAS.cz.