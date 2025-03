Jsme rádi za důležitý bod, chválil spoluhráče z Třince Kurovský. Od čtvrtfinále je dělí jedna výhra

Hodně povedený začátek Třince, nápor a vedení 3:0, zároveň kontrola zápasu. Pak faul Kurovského a Litvínov šel do poslední třetiny jen se ztrátou jednoho gólu a tlačil se za vyrovnáním. Tak vypadal třetí duel série předkola play-off. Domácí Oceláři nakonec vyhráli 3:2, v sérii vedou 2:1 na zápasy a Litvínov už si v sezoně další zaváhání dovolit nemůže. Třinec 14:56 11. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Kurovský | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

V sérii předkola hokejového play-off mezi Třincem a Litvínovem jsou blíže k postupu obhájci mistrovského titulu. Po pondělní výhře 3:2 vedou 2:1 na zápasy a v úterním utkání už můžou Oceláři slavit postup do čtvrtfinále.

„Myslím, že jsme polovinu zápasu byli lepší. Pak jsme druhou polovinu druhé třetiny měli menší koncentraci, ale ve třetí třetině jsme hráli poctivý hokej, který potřebujeme, a já děkuji a gratuluji za druhý bod,“ děkoval zkušenému týmu Ocelářů jeho trenér Zdeněk Moták.

Právě prospaný úvod nakonec Litvínov stál výsledek, to uznal kouč hostů Karel Mlejnek.

„Nezachytili jsme první třetinu, úvod utkání. Abychom mohli být s Třincem úspěšní, musí se sejít všechny věci dohromady. Nesešla se nám první třetina a pak to byla honba za vyrovnáním, ale bohužel pro nás neúspěšná,“ řekl Mlejnek.

V první třetině měl Třinec drtivý nápor, ale dal jen jeden gól. Ve druhé dal další dva a oba útočník Daniel Kurovský. Za stavu 3:0 ale putoval za sekání do hokejky na trestnou lavici.

„Udělal jsem slabý faul a dostali zbytečný gól na 3:1 a dostali je zbytečně do hry. Jsem rád, že to kluci odmakali, zblokovali nespočet střel, a jsme rádi, že bereme důležitý bod,“ těšilo hráče Třince.

A co je v případě Kurovského slabý faul? „Asi to faul bohužel byl. Bylo to z mé strany zbytečné, udělat jsem to nemusel,“ uznal Kurovský.

Oceláři výhru ubránili, největší šanci srovnat měl Litvínov paradoxně v oslabení. Každopádně hosté ukázali, že Třinec je nemůže za žádného stavu podceňovat.

„Prohrávali jsme 0:3 a řekli si, že do toho dáme všechno. Dali jsme dva góly, jeden z přesilovky a pak jsme dřeli a dřeli, ale bohužel nevyrovnali. Musíme jít dál,“ uzavřel autor druhého litvínovského gólu Michal Gut.

Každopádně emoce po druhém utkání v Litvínově se podařilo na obou stranách zklidnit a hrál se především hokej.

Série bude pokračovat v úterý ve třinecké Werk Aréně čtvrtým zápasem a v něm už můžou domácí postoupit do čtvrtfinále.