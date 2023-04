‚Je nám jedno, jestli to vyhrajeme doma, nebo venku.‘ Třinečtí hokejisté věří, že už stačí jediný zápas

Hokejisté Třince mají ve středu další možnost získat čtvrtý extraligový titul za sebou. První šanci na domácím ledě v neděli nevyužili, když Hradec Králové snížil stav série na 1:3 na zápasy. Proto se ve středu v 17 hodin bude hrát na východě Čech páté utkání. Hradec Králové 10:24 26. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Daniel Voženílek z Třince, Marian Adámek z Třince a Adam Smith z Třince | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Hokejisty Hradce Králové a Třince čeká pátá finálová bitva o mistrovský titul. Oceláři mají druhou šanci rozhodnout o čtvrtém titulu za sebou. Ale nedělní výhra v Třinci může znamenat pro Hradec Králové velké povzbuzení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na další zápas finálové série extraligy chystají Hradec Králové a Třinec

„Moc jsme si přáli tu sérii vrátit ještě do Hradce, už kvůli naším skvělým fanouškům. Jedeme do Hradce a budeme pracovat dál,“ říkají trenéři Tomáš Martinec a Zdeněk Moták před pátým pokračováním finálové série. Pro Východočechy může být první vítězství velkým povzbuzením.

„Poprvé v té sérii to bylo důležité. Dalo nám to víru v to, že můžeme Třinec porazit. Zlepšili jsme hru v předbrankovém prostoru a konečně to přineslo ovoce a první bod,“ dodal Martinec.

Třinečtí po prvním zaváhání zůstávají podle obránce Mariana Adámka koncentrovaní.

„Řekli jsme si, že se nic neděje, že to je jeden zápas. Potřebujeme ještě jeden vyhrát a myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Nesmíme věšet hlavy a jít s pozitivní notou do dalšího zápasu. Uděláme pro to všechno a je úplně jedno, jestli to vyhrajeme doma, nebo venku. Musíme si za tím jít od prvního střídání a musíme prostě věřit.“

Odložené oslavy

V neděli už měl třinecký klub před domácími fanoušky připravené oslavy, ale musel všechny propriety přesunout do Hradce Králové. Hráči ale podle útočníka Erika Hrni na něco takového nemyslí.

„Člověk počítá s oběma variantami. Není to o tom, že bychom byli hlavami na oslavách, ten poslední krok je nejtěžší a Hradec nám to ukradl, takže mi jim to budeme chtít ukrást tam.“

Hradec Králové chtěl dostat sérii zpět domů, teď má zase v plánu vrátit se do Třince.

„Teď se budeme snažit získat druhý bod. Zápasy jsou hodně vyrovnané, je to o malých věcech, detailech a věřím, že jsme konečně odčarovali neprůstřelnost Ondřeje Kacetla. Pokusíme se získat druhý bod,“ uzavírá před pátým utkáním trenér Hradce Králové Tomáš Martinec. Stanice Radiožurnál Sport odvysílá od 17.00 přímý přenos celého utkání.