Třinečtí hokejisté zvítězili v posledním utkání Ligy mistrů nad Osvětimí 7:3 a zahrají si osmifinále

"„se nám povedl, rychle jsme odskočili. Ještě lepší byla předvedená hra. Objevily se tam věci, na které apelujeme,“ uvedl asistent trenéra Třince Jiří Raszka. Oceláři po prohře s Karlovými Vary zamíchali také se sestavou. „Útoky, jak byly, vypadaly dobře. Věřím, že to kluci naváží i v extralize,“ doplnil.

Třinec získal bleskově dvoubrankový náskok. V přečíslení dva na gólmana otevřel skóre Roman po spolupráci s Hudáčkem. O 21 sekund později zakončil kombinaci čtvrté formace z předbrankového prostoru Hrehorčák.

Trenér Osvětimi Zupančič si proto vybral oddechový čas už v čase 1:56. Gólovou smršť ale nezastavil. Kundrátek zvýšil ve čtvrté minutě z dorážky své střely, v polovině třetiny usměrnil Kurovský z hranice brankoviště puk do sítě počtvrté.

Hosty ještě zachránila třikrát tyč po střelách Ciencialy, Adámka a Jeřábka. Pátý gól Ocelářů vstřelil až zblízka Nestrašil.

Ani Kacetl nebyl bez práce. Chytil pár šancí, než jej na konci první třetiny překonal z dorážky Olsson. O další korekci skóre se postaral Liljewall, který využil ve 29. minutě přesilovou hru. Vzápětí se vytáhl i gólman Osvětimi Lundin, když zneškodnil Daňovi trestné střílení.

