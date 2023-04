Musíme věřit tomu, že jsme schopni Třinec porazit, říká před víkendovými zápasy kouč Hradce Martinec

Hokejisté Hradce Králové prohrávají ve finálové sérii s Třincem 0:2 na zápasy. Ani ve druhém finále nebyl Hradec horší, v některých pasážích zápasu soupeře dokonce jednoznačně přehrával, ale góly dávali zkušeně hrající Oceláři. Ti v Hradci vyhráli 2:1 v prodloužení. Hradec Králové zase ztroskotal na špatné koncovce. Hradec Králové 12:18 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hradeckých hokejistů Tomáš Martinec | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Hradečtí hokejisté budou o víkendu zkoušet smazat dvouzápasové manko ve finálové sérii. S Třincem prohráli doma i podruhé, tentokrát 1:2 v prodloužení.

Trenér gólmanů Robert Horyna, který třineckého fantoma Ondřeje Kacetla trénoval i v Hradci, přitom hráčům recept nabídl.

„Radím jim, ale bohužel to nějak neplní. Řekl jsem, že spodek má pokrytý, dorážky má pokryté, střely ze slotového prostoru musí jít okolo ramen. Dvě tři tam šly, bohužel dvě šly přes tyčku nahoru. Kdyby to tam zapadlo, tak jsme vyhráli,“ řekl Radiožurnálu.

Hokejisté Hradce si na smůlu nestěžovali ani v okamžicích, kdy jim bylo v sezoně nejhůř – když to týmu nešlo a kupily se porážky. Teď už se ale tohle slovo v kabině skloňovat začíná.

Útočník Aleš Jergl to v jedné z odpovědí dokonce zdvojil: „Smůla taky a zase to štěstíčko. Měli jsme tlak, dvě tyčky, dvakrát to zablokovali. Mrzí nás to, ale pořád je to 2:0 a hraje se na čtyři vítězné.“

Zbraně neskládají

Hokejisté Hradce ztrácejí ve finálové sérii proti silnému soupeři dva zápasy, hlavu ale podle trenéra Tomáše Martince dole nemají.

„Moc dobře víme, že s Třincem jsme schopni hrát vyrovnanou partii. Je to o detailech, dvakrát se to přiklonilo k hostům a my musíme pořád věřit systému, být trpěliví, zodpovědní a věřit tomu, že jsme schopni Třinec porazit,“ myslí si Martinec.

Tuhle sérii ovlivňují hradecké chyby – nebo často spíš chybičky, které ale silný Třinec nemilosrdně trestá. Že přitom byli Oceláři pod tlakem, přiznal po druhém finále Petr Vrána a kvality soupeře uznal i autor obou vítězných gólů ve finálových zápasech Daniel Voženílek.

„Jsou ve finále, hrají takto sezonu, i tu minulou. Mají kvalitní hráče, takže nemůžeme čekat, že je budeme celou dobu přehrávat a počkáme si na šanci. Věříme naším schopnostem,“ hodnotil Voženílek.

Další dva duely finálové série uvidí o víkendu diváci v třinecké Werk aréně.