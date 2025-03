Zapnuli jsme v pravou chvíli, těší brankáře Třince Kacetla. V play-off se podle něj hraje jiný hokej

V tomto týdnu začíná v hokejové extralize play-off, ještě předtím v úterý skončí posledním kolem základní část. V mimořádně vyrovnané tabulce jde ještě o první čtyřku. Na dvě místa aspirují Pardubice, Kometa, Karlovy Vary a Litvínov. A pak je otázkou, jak skončí mužstva srovnaná pro předkolo. A překvapivě nejlépe na desátem místě skončí obhájce posledních pěti mistrovských titulů Třinec. Třinec 10:34 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Třince | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Horší už to být nemohlo, už jsme byli úplně na dně a říkali jsme si, že tam odtud už je cesta jen nahoru. Každý bod je důležitý a je to vidět v lize, že je strašně vyrovnaná a každý soupeř je o gól, o dva. Málokdy se stane, že to někomu uletí. Tabulka je hrozně vyrovnaná a každý bod je skvělý,“ říkal krátce po pádu na dno tabulky Andrej Nestrašil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají hokejisté Třince před koncem sezony a začátkem play-off

Třinec po dalších mistrovských oslavách začínal sezonu po odchodu klíčového hráče Daniela Voženílka, a hlavně s plnou marodkou po konci sezony, kdy se těžce zranily a následné operace absolvovaly další opory Jeřábek, Marinčin, právě Nestrašil a střelec Růžička.

I tak se několikrát Oceláři upínali k zlepšení výkonů a výsledků.

„My se musíme odrážet od kvalitních a poctivých výkonů. Vždy nám tam něco chybí do 60 minut, vždycky z toho někdo vypadne trestem, hloupou chybou. Jestli se budeme všichni připravovat dobře a soustředit se na každé střídání, tak můžeme jít výš tabulkou,“ říkal také na přelomu listopadu a prosince trenér Zdeněk Moták, který by si asi v každém extraligovém klubu balil několikrát věci v kanceláři.

Ale prezident klubu Ján Moder i v prosinci zachovával klid. „Nemám k tomu extrémní důvod. Já jsem vždy razil takovou cestu, jako Mancheter United s Alexem Fergusonem, že byl ve funkci dlouhé roky. Snažili jsme se to aplikovat i u nás s Pavlem Markem, pak s Vencou Varaďou, to nevyšlo a teď má důvěru Václav Moták,“ vysvětloval Moder.

Ani po Novém roce ale Třinec své motory nenastartoval a ještě po 43. kole byl předposlední jen díky lepšímu skóre než měly poslední Vítkovice. Letos opravdu nebylo klišé, že tabulka je extrémně vyrovnaná.

Záchrana v pravý čas

A tak Třinec z hrozby baráže nebo neúčasti v play-off utekl na poslední chvíli v posledních devíti zápasech sezony, kdy předvedl výkonnostně i výsledkově nejlepší pasáž. V neděli proti Pardubicím a výhře 3:0 už to byl playoffový Třinec.

„Ten výsledek a výkon byla taková příprava na play-off. Odehráli jsme to dobře dozadu, góly jsme dali, kdy jsme potřebovali a celý zápas jsme vedli. Kontrolovali jsme zápas a jsem za to rád,“ říkal brankář Ondřej Kacetl.

Ten se v této sezoně definitivně stal v klubu jedničkou, po svém příchodu dělal dvojku Mazancovi, ale ve vyřazovacích bojích vždy svého kolegu vytlačil a celkem pomohl ke čtyřem z posledních pěti titulů.

Postupová matematika extraligy: boj o čtyřku, černý Petr bez čtvrtfinále nebo domácí výhoda do předkola Číst článek

„Uvidíme, jak dojdeme daleko. Jsme pokorní, buďme rádi, že jsme se tam dostali, protože sezona nebyla dobrá a strašila nás baráž. Zapnuli jsme v pravou chvíli a postupnými výkony si budujeme jádro do play-off,“ věří Kacetl.

V předkole play-off ve čtyřech sériích asi nebude jediný jasný favorit. Každopádně soupeři se Třince musí bát a už se vyjadřují, že se mu chtějí vyhnout.

„Asi je to od nich pochopitelné, protože jsme to pětkrát vyhráli, takže se není čemu divit. Každý ví, že i když sezona není třeba dobrá, tak play-off je jiná soutěž a přichází na řadu jiný hokej, než v základní části,“ nediví se Ondřej Kacetl.

Oceláři nejspíš po úterním duelu v Litvínově zůstanou na tripu. Jen v případě že by na ni vyšla Kometa Brno, tak by odcestovali po utkání do Třince. V pátek už totiž začnou na ledě Komety Brno, Karlových Varů, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi nebo Plzně.

I to svědčí o mimořádně vyrovnané základní části extraligy. Mistrovský titul v roce 1994 vyhrála Olomouc jako sedmý celek po základní části, níže postavenému týmu se to ještě nepovedlo. Třinec předloni došel ke zlatu ze šesté příčky.