Oslavy mistrovského titulu v Třinci pokračují. Tým se projel po městě a železárnách speciálním kabrioletem

Třinečtí hokejisté dál slaví extraligový titul, který je druhým v klubové historii. Získali ho v neděli a po interních oslavách se teď o pohár podělili i při triumfální jízdě městem a Třineckými železárnami. A to v otevřeném autobusu - kabrioletu speciálně upraveném pro tuto příležitost. Video Třinec 17:41 2. května 2019

Fanoušci z řad zaměstnanců třineckých železáren se hned po příjezdu do areálu srotili na parkovišti. Scénář byl podobný jako před osmi lety, kdy Oceláři slavili svůj první titul. Za volantem mistrovského kabrioletu seděl opět Igor Petrov.

„Kdysi jsem dělal šéfa ČSAD, pak starostu města, poté senátora České republiky. Stále je ale moje srdíčko za volantem a miluji třinecký hokej,“ vykládal po příjezdu do železáren autor nápadu Petrov. Už dvakrát musel shánět vyřazený autobus a předělat ho pro tuto příležitost.

„Když jsme hráli se Vsetínem finále někdy v roce 1998, tak jsem řekl ‚hoši, vy až budete mistři, tak budete jezdit kabrioletem po Třinci.‘ A to se stalo v roce 2011, tak jsme vyrobili autobus. A letos to kluci zopakovali, tak nám nezbylo nic jiného, než vyrobit další autobus,“ popisuje Igor Petrov.

Hráči se na cestu do železáren raději přioblékli. Celý den v Třinci foukal vítr, a když se zatáhlo, bylo i chladno. „Pěkné, akorát mě trochu štípou oči z toho, jak nám foukal vítr do obličeje. Je to ale hezké, super zážitek,“ popisoval útočník David Cienciala autor tří finálových tref, všech na domácím ledě. Od nové sezony ale bude hráčem Mladé Boleslavi.

To trenér Václav Varaďa zůstane na třinecké střídačce. A může v barvách Ocelářů myslet na třetí titul. Ten první získal před osmi lety ještě jako hráč a na tehdejší návštěvu železáren si díky manželce vzpomněl.

„Manželka mi poslala některé fotografie z roku 2011. Samozřejmě jsem si vzpomněl na fotku z věže a byla tam také fotka z upraveného autobusu. Jsou to pro mě krásné vzpomínky a já věřím, že takových budu mít ještě dost,“ přeje si Varaďa. Až do soboty budou třinečtí hráči slavit, pak se vydají na dovolené.

„Je to náročné, ale oslavit se to musí. I lidi si to užili a koukli se na pohár. Co se týče hlasu, tak ten pořád nemám, stále to bolí, když mluvím,“ podotkl další třinecký útočník Vladimír Svačina, který ztratil hlas hned první večer po zisku zlatých medailí.