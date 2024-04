Věřím, že síly mít budeme, burcuje před finálovou sérií proti Pardubicím brankář Třince Kacetl

Hokejisté Třince jsou znovu ve finále hokejové extraligy. To začíná úterý v Pardubicích. Oceáři získali poslední čtyři mistrovské tituly a v letošním play-off za sebou mají dvě sedmizápasové série s Českými Budějovicemi a hlavně se Spartou, kterou porazily až ve čtvrtém prodloužení rozhodujícího sedmého zápasu. A velkou měrou k tomu přispěl brankář Ondřej Kacetl. Třinec 9:57 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kacetl | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Fantom play-off, tak zní přezdívka třineckého hokejového gólmana Ondřeje Kacetla. Na začátku sezony chyběl měsíc kvůli zraněnému ramenu, které si pochroumal po pádu na motorce.

Teď ale táhne Oceláře za pátým titulem v řadě. V semifinále Třinec prohrával se Spartou 0:3 na zápasy, přesto i díky Kacetlovi ve čtvrtém prodloužení sedmého zápasu vyhrál a je opět ve finále.

„Moc jsem tomu nevěřil, ale byli jsme strašně šťastní, že jsme přepsali historii a podařilo se nám to otočit. Byli jsme strašně rádi, že ten gól padl a bylo to na naší straně do jejich sítě. Bylo to dlouhé a všichni jsme chtěli, aby to dopadlo dobře pro nás,“ připomněl Ondřej Kacetl, že Třinec je prvním týmem v historii vyřazovacích bojů, který dokázal otočit sérii z nepříznivého stavu 0:3.

Ještě k tomu v semifinále proti favorizované Spartě a v rozhodujícím utkání až ve čtvrtém prodloužení.

„Ve třetím prodloužení už začaly trochu tvrdnout nohy, objevovaly se křeče. Doufal jsem, že to rozhodneme nějakým nahozením, nebo nějakou šmudlou. Bylo mi jasný, že asi krásný gól nepadne, nakonec ale padnul, krásná akce to byla, ale spíš jsem věřil, že tam propadne nějaké nahození a že to bude do jejich sítě,“ radoval se Kacetl.

V sobotu Třinec odehrál tedy v obrovském vedru více než dva běžné hokejové zápasy. Kacetl byl v takové situaci poprvé v kariéře.

„Nechtěl jsem moc jíst, protože jsem nevěděl, co to se mnou udělá, kdybych si dal jídlo. Před posledním prodloužením tam byla pizza, ale já byl spíš na čokoládě a banánech. Spíš lehčí věci. Magnesium, sůl, kvůli křečím, hodně se pilo, jak ionťáky, tak voda, protože se toho hodně vypotilo. V aréně bylo obrovské horko,“ popisoval brankář Třince.

Načerpat síly

Teď měli Oceláři jeden den volna, v pondělí trénink a cesta do Pardubic. Budou mít proti odpočatému soupeři síly?

„Musíme. Nic jiného nám nezbývá. Musíme rychle zregenerovat, jeden den volna a musíme síly najít. Věřím, že je mít budeme.“

A ve finále možná Kacetl opět proti klubu, kde v kariéře působil dokáže svou přezdívku fantom play-off. Vždycky totiž v závěru roku dominuje.

„Já nevím. Je tam maximální soustředění, ale já to tak mám i v sezoně. Bohužel někdo může říct, že mi to v sezoně nevychází, ale dva roky zpátky jsme měl sezonu výbornou. Play-off pomáhá, všichni si pomáháme navzájem, já klukům a kluci mě, doplňuje Ondřej Kacetl proč se mu daří.

Za obětavou a koncentrovanou obranou se chytá jinak, než v průběhu běžné sezony. Zápas v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport začne v Pardubicích v 18 hodin.