Trochu mi to tam skákalo, usmíval se olomoucký Orsava po gólu, kterým rozhodl nájezdy proti Jihlavě

Hokejisté Olomouce vstoupili do extraligové baráže vítězně. Jihlavu zdolali 2:1 po nájezdech. Domácí čekali 43 dní na soutěžní zápas, naopak jejich soupeř mezitím odehrál 17 utkání v play-off první ligy. Porážce Dukly nezabránil ani 46 zákroky brankář Adam Beran, který v letošní sezóně krátce na Hané zaskakoval a mohl tak mít své soupeře a jejich zakončení načtené.

Hokejisté Olomouce zvládli vítězně první zápas baráže o extraligu proti Jihlavě, i když na výhru se pořádně nadřeli a museli si na ni počkat až do nájezdů.

„Za ten týden jsem toho moc nestihl. Postřehnout, co kdo dělá, když je tady 20 hráčů, to si úplně nedokážu zapamatovat,“ říkal brankář Jihlavy Adam Beran po prvním duelu baráže o extraligu v Olomouci a porážce 1:2 v nájezdech.

Něco si ale přece zapamatoval, tradiční úspěšné exekutory Silvestera Kuska a Petra Fridricha s přehledem vychytal. „Nějak se mi to zrovna povedlo, ale nestačilo to. Bohužel jsem jeden dostal,“ dodal gólman Jihlavy.

Zmíněný gól mu ve druhé sérii ranou mezi nohy dal Jakub Orsava, který už během první třetiny srovnával na 1:1. Kotouč mu během nájezdu sice začal poskakovat, ale podle Berana nakonec dobře věděl, co dělá. „Podle mě to chtěl udělat. Měl víc možností, ale mířil mezi nohy,“ myslí si Beran.

Sám Orsava popsal situaci, kdy mu kotouč začal utíkat, s lehkou nadsázkou. „Chtěl jsem zmást gólmana. Trochu mi to tam skákalo, ale nebylo to daleko, tak jsem mu to tam se štěstím procpal mezi nohama,“ usmíval se.

Skončil na kapačkách

Kromě Orsavy nikdo jiný Berana nepřekonal a jihlavský brankář si připsal 46 úspěšných zásahů. A to i navzdory zdravotním potížím.

„Už od finálové série se Zlínem mám virózu. Byl jsem na kapačkách, netrénoval jsem, takže u mě je to spíš o tom se do zápasu dostat než se na něj připravovat,“ vysvětloval Beran.

A výkon brankáře Dukly ocenil i jeho jediný pokořitel Orsava. „Určitě si přinesl formu z play-off. Vezou se na vlně, že vyhráli ligu. Naše kvalita tam je a šance proměníme, tak to nebude takové trápení,“ věří olomoucký útočník před druhým duelem baráže, který od 17 hodin odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.

