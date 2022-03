Hokejisté Kladna prohráli na ledě brněnské Komety a čeká je baráž o udržení v extralize

Nedělní kolo je minulostí! O čem se dnes rozhodlo?



◾️ Sparta má jistý přímý postup do čtvrtfinále, naopak Plzeň si zahraje předkolo.

◾️ Kladno po prohře v Brně míří do baráže.

◾️ Energie a Litvínov si to v úterý v přímém souboji rozdají o poslední volné místo v předkole. pic.twitter.com/sXN48Y1u1k