Velká rána a komplikace na další sezonu, reaguje Jágr na rozhodnutí primátora Kladna o financování klubu

Jaromír Jágr považuje rozhodnutí kladenské radnice neposkytnout v letošním roce A-týmu jeho extraligového klubu pětimilionovou dotaci za velkou ránu a komplikaci. Legendární hokejista to uvedl v prohlášení na klubovém webu po schůzce s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno), s kterým ve středu jako majitel Rytířů jednal v reakci na jeho nedávnou ostrou kritiku. Kladno 19:07 6. března 2024

Primátor novinářům sdělil, že očekává, že v kladenském klubu nastanou změny, a nevyloučil, že v případě progresu město A-tým podpoří, nyní ale v rozpočtu s pětimilionovou dotací nepočítá.

„Nezastírám, že to pro nás je velká rána, která přišla bez varování a komplikuje nám skládání rozpočtu na další sezonu,“ prohlásil Jágr. „Ani tak se nic nemění na našem plánu udělat maximum, abychom udrželi extraligu, vytvořili na další ročník konkurenceschopný tým a dosáhli lepších výsledků,“ konstatoval.

Kladenský primátor před několika dny podrobil klub a jeho vedení v čele s Jágrem ostré kritice. Výsledky extraligového mužstva, které si potřetí za sebou zahraje baráž o záchranu extraligy, podle něj neodpovídají míře podpory od města.

Vedení radnice proto v letošním rozpočtu s dotací pro hokejový A-tým nepočítá, avšak se zaplacením provozu zimního stadionu a podporou mládeže ano.

Podle Volfa je nutné udělat změny. „Něco dopředu, nějaký krok, aby to šlo, protože zůstávat ve stejných kolejích nemá žádný smysl. Načež Jarda se chytil a říkal, že nápad má. Úplně ho nenastínil,“ řekl Volf. Další jednání Jágra s Volfem by mělo následovat po odehrání baráže, která odstartuje 17. dubna.

Peníze pro mládež

Volf dodal, že město je nadále partnerem kladenského hokeje, ale přistoupit ke změnám je nutnost. Kladno ročně platí za provoz zimního stadionu zhruba 30 milionů korun, přispívá 8,5 milionu korun na mládež a nedávno dalo opravit stadion za přibližně půl miliardy korun.

„Debatovali jsme i o mládeži, což je momentálně náš sdílený problém,“ uvedl Jágr. „Po dohodě s městem loni došlo ke změně, která slibuje obrat k lepšímu. Nové vedení spolku, který mládež řídí, odvádí dobrou práci, která se ale projeví až časem. I díky pomoci města se dětem zlepšily podmínky a investuje se do zázemí stadionu. Obě strany vědí o tom, že je stěžejní mít extraligu juniorů. Nejen tím, že přestanou odcházet hráči, ale i tím, že áčko bude moci sahat do vlastních zdrojů a dávat příležitost svým odchovancům,“ konstatoval.

Rozpočet pro letošní rok budou kladenští zastupitelé schvalovat 20. března. Nyní město, stejně jako v předchozích letech, hospodaří podle rozpočtového provizoria. Loni město hospodařilo se zhruba 2,5 miliardami korun.

Kladenský hokejový klub Jágrovi zcela patří od roku 2017, do té doby měl podíl 70 procent. Město mu prodalo podíl 30 procent. Do roku 2011 majoritní podíl patřil Jágrovu otci, který předloni zemřel. Řadu let se věnoval podpoře a rozvoji kladenského hokejového klubu. Jágr mladší byl v roce 2011 označován za zachránce kladenského hokeje.

