Hlavně se nevracet zpátky, zní z úst hokejistů Kladna. Boj o extraligu chtějí rozhodnout v Chomutově

Hokejisté Kladna v baráži vedou nad Jihlavou 3:1 na zápasy a v pondělí mohou přidat rozhodující výhru.

„Není to první zápas v play-off, který jsme prohráli, takže je jedno, jestli prohrajete 1:0 nebo 7:2. Do dalšího zápasu jdeme vyhrát a snad se nám to povede,“ věří útočník Dukly Filip Helt.

Stěžejní pro Jihlavu je to, že bude moci chytat ruský gólman Maxim Žukov, který byl v posledním duelu za bodnutí holí vyloučen na 5 minut plus do konce utkání.

„Hodně dlouho jsem to nezažil, jestli teda vůbec. Max měl asi nějakej zkrat, píchnul ho. K hokeji ale prostě patří emoce,“ popisuje rozhodující okamžik čtvrtého barážového duel obránce Jihlavy Vlastimil Bilčík.

Disciplinární komise Českého hokeje další trest Maximu Žukovovi neudělila, a tak může největší hvězda Dukly do branky i v pondělí. I proto se Rytíři stále musí mít v baráži na pozoru.

„Každý zápas je jiný a může se stát cokoliv. Potřebujeme, abychom se nevraceli zpátky a ukončili to v Chomutově, takže to je náš jediný cíl,“ říká nejlepší střelec baráže Adam Kubík.

Sil bude mít jeho tým rozhodně více než soupeř z Vysočiny. Ten má totiž za sebou celé play-off. K únavě se přidávají i zranění, nejistý je start kapitána Josefa Skořepy.

„Hrozně těžké to je, síly už ubývají, hrajeme to na málo lidí a teď odpadl i Skořepa. Děláme, co můžeme, a třeba ještě vyhrajeme. Nemáme co ztratit a pojedeme tam s tím, že chceme vyhrát další zápas a buď se to povede, nebo ne,“ nedělá si příliš hlavu s možným koncem sezony jihlavský Bilčík.

Kladno bude stejně jako v celé baráži i v pátém duelu favoritem. Nejen kvůli kvalitě kádru i fyzickým silám, ale hlavně kvůli domácímu prostředí v chomutovském azylu, kde vyhrálo oba barážové duely.

„Je super, že budeme hrát doma. Musíme to urvat co nejdřív, protože abychom sem ještě jeli, to nikdo z nás nechce,“ říká obránce rytířů Marek Beránek. Pátý barážový duel začíná v Chomutově v 18 hodin.