Musíme být agresivnější a dávat ošklivé góly, zní z Kladna. Proti Motoru nastoupí opět bez Jágra
Hokejisté Kladna mají po čtyřech kolech rozjeté extraligové sezóny na kontě pouze šest gólů. Přitom na branku vystřelili třetí nejvyšší počet pokusů ze všech týmů, jejich úspěšnost střelby ale klesla už pod hranici pěti procent. Herní plán Rytíři mají, jen s ním zatím nejsou dostatečně efektivní.
„Ten návod, jak hrát máme. Podobně, jako jsme hráli proti Hradci. Musíme být lepší v soubojích. Chceme být nejbruslivější tým v lize," představil plán hry Kladna útočník Miroslav Forman. Jenže aby byl úspěšný, je třeba k němu také přidat nějaké góly. A těch mají zatím Rytíři společně s Litvínovem nejméně ze všech.
„Chybí nám nějaké, jak se říká, ošklivé góly. Tím musíme začít. Když to nejde, tak se musí začít od nejjednodušších věcí. Házet to na bránu a dorvat to tam i s brankářem. Potom přijde i nějaké sebevědomí. Ale musíme začít od malých, jednoduchých věcí,“ nastiňuje Forman.
V posledním kole v Olomouci bylo ale Kladno od jakéhokoliv dalšího než svého jediného gólu velmi daleko. A tím spíš špinavého. I díky pevné obraně Hanáků se totiž Rytíři do tlaku kolem branky prakticky nedostávali.
Menší mužstvo
„Musíme být agresivnější. Dostat se do brankoviště. Střely od modré tam byly, ale musíme si lépe poradit s držením puku,“ uzavírá Forman.
Kladnu k tomu chybí i potřebné centimetry v útoku, přes 185 centimetrů měří kromě zatím nehrajícího Jaromíra Jágra jen tři forvardi.
Patnáct nových hráčů, ale znovu i s Jágrem na ledě. Kladno dává dohromady tým na nadcházející sezonu
Číst článek
„Máme spíš menší mužstvo a s tím musíme pracovat. Věděli jsme, že nemáme žádné vyložené střelce. Na našich gólech se musí podílet všechny čtyři lajny. Pak budeme mít šanci na úspěch,“ věří trenér David Čermák, podle kterého už nemůže být řeč o tom, že velmi obměněný tým s deseti novými útočníky není sehraný. Jeho slova potvrzuje i jeden z nich, Miroslav Forman.
Faktem zůstává, že osm odcházejících útočníků dalo loni v základní části za Kladno 77 gólů. 10 příchozích nastřádalo ve svých seniorských soutěžích jen 66. Autor pěti z nich, Jaromír Jágr, navíc sezónu stále neodstartoval. Léčí se s drobným zraněním.
Bez české hokejové legendy se bude muset obejít i v pátek, kdy Rytíři hostí České Budějovice, které mají po Třinci naopak nejlepší ofenzívu. Zápas začíná v 18 hodin a vy ho stejně jako všechny ostatní extraligové duely uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.