Nemám zub, noha mě bolí, ale výhra stojí za to, říkal po důležité výhře v Olomouci kladenský Pytlík

Klíčový zápas v boji o záchranu v hokejové extralize spolu v 50. kole sehrály týmy Olomouce a Kladna. Hanáci prohráli 2:4, a jsou dvě kola před koncem základní části ze všech týmů nejblíže pádu do baráže. Středočeši mají na Olomouc tříbodový náskok, ještě o jeden bod vpředu jsou stále nezachráněné Vítkovice, které padly 2:3 po nájezdech s Litvínovem. Důležitý duel Olomouc - Kladno pomohl rozseknout i útočník Jaromír Pytlík. Kladno 9:56 1. března 2025

Olomouc, nebo Kladno? Přímý souboj o to, který tým se v Tipsport extralize vyhne baráži, nakonec ovládli Středočeši, a dvě kola před koncem mají tříbodový náskok.

„Pro mě to byl docela těžký zápas, protože mi asi pětkrát tekla krev. Nemám zub, noha mě bolí, takže jsem domlácený, ale určitě ta výhra stojí za to,“ říkal po výhře 4:2 v Olomouci kladenský útočník Jaromír Pytlík.

Ten jeden gól sám dal, jeden padl v přesilovce poté, co po zásahu hokejkou přišel o zub a jeden zase po faulu na něj, po kterém nalétl do brankové konstrukce, když posléze bylo nařízeno trestné střílení.

Naopak klíčový duel o záchranu nezvládla Olomouc a brankář Matěj Machovský to přisuzoval zbytečným chybám v poli.

„Kluci měli dostatek informací na to, abychom si s tím zápasem poradili. Bohužel pár špatných rozhodnutí ten zápas rozhodne a na to nemůžete nikoho nachystat. Poslední měsíc je to pořád dokola.“

Hrozba baráže

Důležitost utkání si uvědomovali i hráči Rytířů, kteří by se na čtvrtý pokus rádi baráži vyhnuli.

„Víme, o co hrajeme, už jsme byli třikrát v baráži, víme, že se musí trénovat, hraje se pozdě a celé je to strašné. Nechceme tam být. Máme ještě dva zápasy a uděláme vše pro to, aby to byla dobrá sezona,“ říkal Jaromír Pytlík, který se v závěru utkání spolu s ostatními hráči musel vyhýbat spršce předmětů, které létaly na led z olomouckých tribun.

„Určitě by se to nemělo stávat, ale chápu, že fanoušci mají emoce. Bál jsem se i poslední minutu na led, abych si něco neudělal, protože to bylo o hubu. Zvládli jsme to a je to super,“ je spokojený kladenský útočník Jaromír Pytlík.

Jeho tým dvě kola před koncem poslal na poslední místo právě Olomouc, se kterou má navíc v případě rovnosti bodů lepší vzájemnou bilanci.





