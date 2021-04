Nezbývá nic jiného, než bojovat, burcuje kapitán hokejové Sparty před dalším semifinálovým duelem

Hokejová extraliga už v letošním play off zažila jeden unikát - všechna čtvrtfinále skončila 4:0 na zápasy pro favority. V semifinále teď může přijít nový zápis do historických tabulek. Ještě nikdo nepostoupil ze série play off, ve které prohrával 0:3 na zápasy. První může být pražská Sparta, která k tomu potřebuje ještě dvakrát porazit Liberec, který však vede na utkání 3:2 a předchozí dvě šance na postup do finále nevyužil. Liberec 11:46 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Sparty se radují po gólu | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Kapitán Sparty Michal Řepík svým gólem v prodloužení naposledy rozhodl o pokračování série. Sparta vyhrála základní část, jenže kdo je teď víc pod tlakem?

„Za stavu 3:0 v sérii nám nezbývá nic jiného, než bojovat a jsme rádi, že jsme to tady vybojovali,“ prohlásil kapitán Sparty Michal Řepík, který svým gólem v prodloužení naposledy rozhodl o pokračování série.

Tlak na obou stranách

Jenže kdo je teď víc pod tlakem? Sparta, když je jednu porážku od konce sezony, nebo Liberec, který by asi před sérií bral vedení 3:2 po dvou odehraných zápasech?

„Na to se nedíváme, co by nám kdo řekl před sérií, já si myslím, že tlak je pořád na Spartě. Pořád vedou, my pořát taháme za kratší konec, takže je to na nich,“ nabízejí rozdílné pohledy kouč Liberce Patrik Augusta a útočník Pražanů Roman Horák.

Je sice pravda, že Sparta byla pár minut od konce sezony a nakonec pokračuje díky úspěšnému prodloužení, ale s tímhle tvrzením do sparťanské šatny nechoďte.

„Vůbec to není rozhodující, to je zase jenom střípek a máme další zápas. Je to pro nás rozhodující, že jsme ve hře,“ myslí si Miloslav Hořava, trenér Sparty.

Ale pořád je k vyřazení vítěze základní části a k postupu do finále blíž Liberec.

„Vrací se to k nám a jedeme dál. Když to vezmeme, tak budeme hrát šestý zápas a už se trochu známe a víme, jak soupeř hraje. Když nám někdo dal takovou příležitost, tak proč ji nevyužít. V životě se někomu možná tolik příležitostí nedostává, tak proč toho nevyužít.“ říká golman Liberce Petr Kváča, jeho tým může v úterý večer postoupit do finále, pokud vyhraje.

Ve druhé sérii je na tom stejně Třinec, který bude hrát v Mladé Boleslavi. Obě utkání začínají v úterý odpoledne v 17.00.