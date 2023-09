To je ta naše neproduktivita, trápíme se v tom, smutnil po prohře na ledě Sparty pardubický Mandát

Atraktivní duel nabídla předehrávka 3. kola hokejové extraligy. V souboji dvou největších aspirantů na titul zvítězila domácí Sparta nad Pardubicemi 4:3 po samostatných nájezdech.

Ale slovem „zasloužená“ její výhra označit nejde. Třeba ve druhé třetině dominovali Východočeši, kteří v této části v jednu chvíli vedli 11:0 na střely, jenže pak hned ze svého prvního pokusu skórovali sparťani.

„Ztratili jsme puk ve středním pásmu, oni to rychle otočili, práskli do toho a byl tam. Bohužel to je ta naše neproduktivita, trápíme se v tom,“ zoufal si po zápase pardubický útočník Jan Mandát.

Ve druhé třetině se neujala žádná z 15 střel hostujících hráčů, a tak šla Sparta do třetí třetiny za vedení 2:1. Jenže na začátku 42. minuty najednou 2:3 prohrávala.

„Nevím, chvilková nepozornost a možná jedna špatná rozehrávka. Pak v tom momentu vyrovnali na 2:2, po střídání dali na 3:2 a to je něco, z čeho se musíme poučit,“ říkal Roman Horák, který nakonec v poslední minutě základní hrací doby vyrovnal při hře bez brankáře a prosadil se i v nájezdech.

Sporný gól

Ty rozhodl jeho spoluhráč Pavel Kousal, který se po zápase vrátil ještě k hodně důležitému momentu ze třetí třetiny. Na chvíli se totiž zdálo, že opařená Sparta dostala ještě jeden gól v rychlém sledu po dvou úderech z kraje této části.

Trefu Davida Ciencely ale rozhodčí přezkoumali na videu a zjistili, že puk po zásahu tyčky nikdy nepřešel brankovou čáru.

„Za námi na tribuně nějaký fanoušek hned po minutě na Pardubice volal, že to gól nebyl, ať se uklidní, tak jsme byli rádi, že to viděli asi po minutě a rozhodčí to hledali deset minut,“ usmíval se útočník Sparty Pavel Kousal.

Je zajímavé, že Ciancialův gól mohl prolomit pardubické čekání na první využitou přesilovku v této sezoně. Místo toho mají Varaďovi svěřenci po třech kolech bilanci v početní převaze 14:0.

„My v těch přesilovkách hráli opticky velmi dobře, akorát se nám nepodařilo dát branku. V utkáních si chceme pomoci speciálními týmy, prozatím to klukům nepadá, ale pracujeme na tom, aby se to zlepšilo. Vám se taky občas v práci nedaří, ale někdy to tak prostě je,“ je nad věcí trenér Václav Varaďa, který povede Pardubice v dalším zápase až v neděli doma proti Olomouci, Sparta pojede do Kladna.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 21. 9. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 3 2 0 1 0 11:6 7 2. HC Sparta Praha 3 1 2 0 0 12:7 7 3. HC Energie Karlovy Vary 2 2 0 0 0 10:2 6 4. Mountfield HK, a.s. 2 2 0 0 0 9:3 6 5. HC Motor České Budějovice 2 1 0 0 1 5:6 3 6. HC Olomouc 2 1 0 0 1 2:3 3 7. HC VÍTKOVICE RIDERA 2 1 0 0 1 6:8 3 8. HC ŠKODA PLZEŇ 2 1 0 0 1 5:5 3 9. Bílí Tygři Liberec 2 1 0 0 1 7:8 3 10. HC Litvínov 2 1 0 0 1 5:7 3 11. HC Oceláři Třinec 2 0 0 1 1 3:6 1 12. Rytíři Kladno 2 0 0 0 2 1:4 0 13. BK Mladá Boleslav 2 0 0 0 2 5:8 0 14. HC KOMETA BRNO 2 0 0 0 2 0:8 0