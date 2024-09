Od začátku až do konce odpovědný výkon, chválil útočník Sparty Kousal výkon týmu v Pardubicích

Hokejová Tipsport extraliga má za sebou šesté kolo včetně sledovaného duelu Pardubic proti Spartě. Místo urputné bitvy favoritů na titul viděli fanoušci jen jeden aktivní tým - tím byla Sparta, která domácí přehrála 4:0. Pro gólmana Josefa Kořenáře to byla už čtvrtá vychytaná nula v ročníku, pro Pardubice další důvod k zamyšlení. Pardubice 7:01 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Sparty slaví gól do sítě Pardubic | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Fanoušci se na zápas hodně těšili, ale většina nakonec odcházela z pardubické haly zklamaná.

Pardubičtí zápas nezvládli, nedokázali dát jedinou branku, třikrát inkasovali v oslabení a své přesilové hry využít nedokázali. Po zápasu tak byli hosté výrazně spokojenější, jako třeba útočník Pavel Kousal, který si v utkání připsal tři asistence.

„Celkově jsme měli od začátku do konce odpovědný výkon. To, co jsme chtěli hrát, tak jsme hráli, a něco nám tam napadalo, což bylo super a dotáhli jsme to až do konce,“ pochvaloval si Kousal.

Velký podíl na úspěchu Pražanů má gólman Josef Kořenář, který ale nějaké velké nadšení krotí.

„Ve středu, až vyjedeme do Olomouce, tak už se nikdo nebude ptát, jestli jsme v neděli vyhráli. Musíme zase makat naplno a sbírat co nejvíc bodů,“ ví moc dobře gólman Sparty.

Obrat o 180 stupňů

Sparťané ukázali velkou proměnu - není to tak dlouho, co se jim nedařilo, trápili se v zakončení, nedokázali dávat góly. Teď vše funguje na výbornou, jak vysvětluje asistent trenéra Pražanů Antonín Stavjaňa.

„V úplně opačné situaci jsme byli před měsícem, když jsme se trápili s góly. Zjednodušili jsme hru, začali nám tam padat góly v přesilovkách. Výborný gólman, to vše se podepsalo na tom, že jsme udělali bodovou šňůru,“ připomíná sparťanský Stavjaňa.

Zamýšlet se naopak musejí v Pardubicích. Domácí až na začátek první třetiny nedokázali na aktivního soupeře nic vymyslet a nakonec jasně prohráli.

„První třetina z naší strany nebyla úplně špatná, ale zápas rozhodly přesilovky. Měli jsme jich po dvou třetinách asi sedm, ale nejsme schopni je proměnit. Proto jsme ten zápas dnes nezvládli,“ neměl moc co dodat po porážce od Sparty hlavní trenér pardubických hokejistů Marek Zadina.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 30. 9. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Litvínov 6 6 0 0 0 21:10 18 2. BK Mladá Boleslav 6 3 2 0 1 17:13 13 3. HC Sparta Praha 6 4 0 0 2 19:6 12 4. HC VÍTKOVICE RIDERA 6 3 1 1 1 22:13 12 5. HC DYNAMO PARDUBICE 6 4 0 0 2 19:18 12 6. HC Oceláři Třinec 6 2 0 3 1 13:12 9 7. Rytíři Kladno 6 2 1 0 3 16:17 8 8. HC ŠKODA PLZEŇ 6 1 2 1 2 10:14 8 9. Bílí Tygři Liberec 6 1 1 2 2 13:17 7 10. BANES Motor České Budějovice 6 2 0 0 4 12:15 6 11. HC Olomouc 6 2 0 0 4 13:19 6 12. HC Energie Karlovy Vary 6 2 0 0 4 12:18 6 13. HC KOMETA BRNO 6 1 1 0 4 8:15 5 14. Mountfield HK, a.s. 6 1 0 1 4 14:22 4