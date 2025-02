Pohárem sezona nekončí, ví moc dobře trenér hokejové Sparty Gross. Těší ho hlavně lepší defenziva

Tři kola před koncem základní části hokejové Tipsport extraligy je jasné, že první bude Sparta. Druhé Pardubice zaváhaly v Liberci a Pražané mohli slavit před domácím publikem poté, co porazili 5:1 Litvínov. I když s oslavami se budou v šatně Sparty spíš krotit. Praha 14:15 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Sparty se radují z gólu, vlevo je jeho autor Pavel Kousal ze Sparty | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části hokejové extraligy převezme Sparta. Triumf si zajistila tři kola před koncem základní části před plnou O2 arenou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér Sparty Pavel Gross na vítězství v základní části extraligy

„Pro mě je to něco nového. Jako že se něco vyhraje po 52 zápasech, já myslím, že je to úplný nesmysl, ale dobře, bereme to. Nějakým pohárem ale sezona nekončí,“ říká trenér Sparty Pavel Gross.

Ne že by snad chtěl znevažovat pohár pojmenovaný po Jaroslavu Pouzarovi, ale ví, že cíl je prostě ten cennější pohár, který se rozdává po posledním zápase play-off.

„Hráli jsme lépe defenzivně, to je to, co nás těší. Mě i těší to, že dvacet vteřin před koncem tam Ondra Hrabík blokuje střelu. Jde dolů a zblokuje to, to je něco, co dává ten mančaft dohromady,“ říká trenér Gross.

Jaký je sezonní cíl, si budou moci hokejisté Sparty připomenout v pátek. Akce pocta šampionům odkazuje na rok 2000, kdy Sparta vyhrála titul a přerušila tehdejší kralování Vsetína. Vladimíru Sobotkovi bylo tehdy 13 let.

„Je to nádherné, taky bych to chtěl zažít. Rozhodně pro ty kluky, co to dokázali, to bude určitě hezký a pro nás taky a doufám, že nás to navnadí na výhru a půjdeme si za tím,“ přeje si Sobotka nejen před tou páteční, ale hlavně celosezonní cíl.

Jeden dobrý krok už Sparta udělala. Jako jistý vítěz základní části začne čtvrtfinále a všechny případné další série play-off na domácím ledě.