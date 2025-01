ŽIVĚ: Hokejisté Sparty nastoupí k odvetě semifinále Ligy mistrů, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Hokejisté pražské Sparty se pokusí v odvetě semifinále Ligy mistrů v Karlstadu na ledě Färjestadu přes velkou ztrátu zabojovat o druhou účast ve finále. Týden po domácí porážce 2:6 potřebují k postupu vyhrát v základní hrací době o pět gólů, případně zvítězit o čtyři branky a rozhodnout v nastavení. Duel začne v 19.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Karlstad (Švédsko) 18:30 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisty Sparty čeká odveta semifinále Ligy mistrů ve Švédsku | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Je to hodně, ale myslím, že tam pojedeme s tím, že hlavně nebudeme skládat zbraně. To bychom radši mohli zůstat doma. Pojedeme je porazit a ukázat, že je to hratelné mužstvo. Budeme je chtít v každém případě poškádlit,“ řekl po úvodním utkání trenér Sparty Pavel Gross.

Pražané se dostali do finále už v roce 2017 a prohráli v něm s Frölundou. Färjestad byl nejdále loni ve čtvrtfinále.

Ve druhém semifinále od 20.15 nastoupí Curych s českým brankářem Šimonem Hrubcem proti Ženevě a má proti obhájci triumfu po venkovní výhře 6:1 nakročeno k premiérové finálové účasti.

📋 V této sestavě se pokusíme o hokejový zázrak a postup do finále! Do útoku se vrací Tomáš Hyka.

📺 Přímý přenos na Sport 2

🤒 Michal Kempný, Ondřej Mikliš

🤕 Miikka Salomäki, Vojtěch Mozík, Kryštof Hrabík pic.twitter.com/WkAAhTbC4P — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) January 21, 2025