Obrovský respekt, každý zápas byl hrozně těžký, shodují se hráči Sparty po postupu do finále extraligy

Ve finále hokejové extraligy nastoupí Třinec proti Spartě. Pražané zvládli semifinálovou sérii s Českými Budějovicemi, porazili je v pátém duelu doma 3:2 a na zápasy 4:1. A dál mohou snít o klubovém titulu po patnácti letech. V šatně tak bylo po zápase co slavit.

Po šesti letech je Sparta ve finále hokejové extraligy. Pražané porazili v pátém semifinále na domácím ledě České Budějovice a mohou snít o titulu po 15 letech.

Poslechněte si, jak hodnotí postup do finále extraligy hokejisté a trenér pražské Sparty

„Obrovský respekt. Budějovice asi neměly na papíře tak silný tým, ale když to srovnáme s naší sestavou, tak jsme asi měli jednoznačně vyhrát, ale musím říct, že hrály dobře a že jim ani neubývaly síly. Zasloužené třetí místo, oni fakt hráli dobře,“ vysekl poklonu soupeři Filip Chlapík.

„Celá ta série, každý zápas fakt byl hrozně těžký. Budějovice podávaly v letošní sezoně výborné výkony. Hokej, který předváděly ve druhé polovině sezony, tak na to navázaly a byly pro nás urputný soupeř. Pro dnešní utkání je to velice jednoduché hodnocení – nám to uhráli hráči, kteří chodili na oslabení, a gólman,“ navazuje na Chlapíka trenér Josef Jandač.

I když výsledek série vypadá jednoznačně, České Budějovice Spartu potrápily.

Dlouhou sparťanskou sérii bez extraligového titulu sledoval útočník Roman Horák i na dálku, když ještě nehrál českou nejvyšší soutěž.

„I když jsem byl v zahraničí, tak jsem český hokej sledoval. Víme, že čekání je dlouhé, a já věřím tomu, že letos ten kádr na to je, aby se to zlomilo,“ říká Roman Horák, který rozhodujícím gólem poslal Spartu do finále proti Třinci. Série začne v pondělí na ledě Ocelářů, úřadujících mistrů.