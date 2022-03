Všichni měli dost, ale my byli šťastnější, usmíval se Pavelka ze Sparty po nočním vítězství nad Libercem

Hokejisté Sparty udolali Liberec ve druhém nejdelším utkání historie české extraligy. Pokud jste po jeho sledování zaspali do školy nebo do práce, omluvenku vám vystaví autor vítězné branky zápasu.

„Všichni měli dost, jak my, tak soupeř. Ale my byli ti šťastnější,“ říkal po utkání autor vítězného gólu Tomáš Pavelka. Hráči šli mezi třetinami a prodlouženími celkem pětkrát do kabin.

S přibývajícím časem museli do sebe dostat i nějaké jídlo. Někdo jedl pizzu, jiný sladkosti, někdo výživové gely. Pro diváky na tribunách byl k dostání už jen popcorn, přesto většina z nich zůstala a fandila.

„Musím poděkovat fanouškům, že vydrželi. Všechny děti, co jdou zítra do školy, ať se za mnou staví, napíšu jim omluvenky, ať můžou přijít později,“ vzkazuje fanouškům Tomáš Pavelka a hned o první omluvenku si možná řekne Adam Polášek.

„Já tady ty děti měl taky, ony jdou ráno do školky a nevím, co budu dělat. Dostanu v 8 ráno placáka na čelo, jakože tati vstávej. To, co ale fanoušci předvedli, to bylo super. Dva roky jsme si to obrečeli, že nemohli přijít a tohle nám chybělo. Tohle je to, o čem je play-off,“ těšilo Adama Poláška.

Obránce Sparty byl neproduktivnějším hráčem dlouhého zápasu. Dal první gól Pražanů a připsán mu byl i ten čtvrtý, který byl původně připsán Miroslavu Formanovi. A Polášek nebyl daleko od hattricku.

„Já? Já ho v životě nedal, byl jsem rád za ty dva góly. I když byl druhý gól připsaný Formanovi, mě to bylo jedno. Tohle je play-off, jestli by tu chtěl někdo honit body, tak tak tady nemá co dělat.“ zvážní alespoň na chvíli Adam Polášek.

Možná i díky tomuto přístupu vyřadila Sparta Liberec a může se chystat na semifinále s Českými Budějovicemi.